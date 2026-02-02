لائحة اتهام خطيرة ضد 10 شبان من الجليل بتهم ابتزاز وإطلاق نار ونقل سلاح

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام خطيرة إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد عشرة شبان من الجليل، نسبت إليهم تهم الابتزاز وإطلاق النار ونقل السلاح، على خلفية تورطهم في شبكة إجرامية استهدفت مقاولًا من شمالي الجولان.

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، لائحة اتهام خطيرة ضد عشرة شبان تتراوح أعمارهم بين 22 و39 عامًا من بلدات كسرى، وأبو سنان، ويركا، نسبت إليهم تهم الابتزاز، وإطلاق النار، ونقل وحيازة السلاح.

وبحسب لائحة الاتهام، جاءت القضية في أعقاب تحقيق أجرته "وحدة مكافحة الجريمة" في منطقة طبرية، كشف عن شبكة ابتزاز منظّمة استهدفت مقاولًا من شمالي الجولان. ووفق التحقيق، تدخل المتهمون لتحصيل دين تجاري بقيمة 1.8 مليون شيكل، مدّعين انتماءهم إلى "عصابة إجرامية"، قبل أن يعمدوا إلى رفع قيمة الدين إلى 3.2 مليون شيكل، وفرض دفعات أسبوعية بلغت 400 ألف شيكل.

وأضافت النيابة أن الضحية، وتحت التهديد، سلّم المتهمين سيارته ومبلغ 200 ألف شيكل. ولاحقًا، وعندما طُلب منه دفع مبلغ إضافي قدره نصف مليون شيكل ورفض ذلك، أقدم المتهمون بتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر 2025 على إطلاق النار بكثافة نحو منزله.

وأشارت إلى أن الشرطة تمكنت في حينه من اعتقال ثلاثة من المتورطين بعد مطاردة قصيرة، فيما قادت التحقيقات اللاحقة إلى توقيف بقية أفراد الشبكة، ليبلغ عدد المتهمين عشرة شبان، أُحيلوا جميعًا للمحاكمة بتهم وُصفت بالخطيرة.