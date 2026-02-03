إصابة محام بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بعرابة البطوف

أُصيب شخص بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة عرابة البطوف بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.
وأفادت مصادر محلية بأن طواقم طبية من المركز الطبي "ريم" قدّمت العلاجات الأولية للمصاب في المكان.
وأضافت أن الحديث يدور عن محامٍ، جرى نقله إلى المركز الطبي الشمال - بوريا، لاستكمال العلاج.
من جهتها، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، ووصلت إلى المكان، وشرعت بعمليات تمشيط بحثًا عن مشتبهين، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.
وفي السياق، قُتل الشاب محمد قسوم (26 عامًا)، فجر اليوم، في جريمة إطلاق نار استهدفت منزل عائلته في بلدة عبلين بمنطقة الجليل.
وتأتي هذه الجريمة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط مطالبات بتكثيف الجهود لوضع حد لدوامة العنف المتفاقمة.
