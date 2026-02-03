اعتداء على سيارة مسرح بيت الكرمة في طمرة يثير موجة استنكار واسعة

اعتداء مجهول على سيارة مسرح بيت الكرمة في طمرة أثناء تقديم عروض تربوية للأطفال، أمس، ما أثار موجة استنكار واسعة من مؤسسات ثقافية وبلدية المدينة، مع مطالبات بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين.

استنكرت مؤسسات ثقافية وفنية، إلى جانب بلدية طمرة واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الذي تعرّضت له سيارة طاقم مسرح بيت الكرمة خلال تواجدهم في مدينة طمرة لتقديم عروض فنية - تربوية لطلاب المدارس، أمس.

وأفادت الجهات الموقّعة (جمعية سينما دراما، مسرح الأجيال - طمرة، المسرح القروي - طمرة، جمعية تل كيسان، مسرح العين، مجموعة ناشطي آذار الثقافة - طمرة، فنانو طمرة التشكيليين، جمعية كنعان لفن الخزف، الندى للثقافة والفنون وجمعية ريتال لمسرح الدمى) على بيان الاستنكار أن مجهولين أقدموا، أمس، على تكسير زجاج سيارة نقل الديكور التابعة للمسرح، أثناء تقديم العروض في قاعة "الإشكول بايس"، مؤكدة أنه لم تسبق الحادثة أي توترات أو إشكالات، ولا توجد أي خلفية يمكن ربطها بالاعتداء.

وشددت المؤسسات الثقافية وناشطو الفن في طمرة على أن هذا الفعل مرفوض ومدان بكل المقاييس، ويُعد اعتداءً على الفعل الثقافي والفني الموجّه للأطفال والمجتمع، وعلى العاملين في هذا الحقل، معتبرين أن ما جرى هو اعتداء على المدينة وأهلها وقيمها.

من جهتها، أكدت بلدية طمرة واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب في بيان مشترك أن الاعتداء يشكّل فعلًا إجراميًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون، ولا يمثل أخلاق وقيم أهالي طمرة، المعروفة باحترام الضيف واحتضان العمل الثقافي والتربوي. وأضافت أن طاقم المسرح كان يؤدي رسالة تربوية وإنسانية سامية، تستوجب الحماية والدعم لا الاعتداء.

وطالبت جميع الجهات الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي لكشف ملابسات الحادث، ومحاسبة المتورطين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، مؤكدين مواصلة متابعة القضية حفاظًا على أمن المدينة ومكانتها كحاضنة للثقافة والفن والعمل التربوي.