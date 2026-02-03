إغلاق مدخل المزرعة: المئات يتظاهرون احتجاجا على استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة

تظاهر المئات من أهالي المزرعة والمجتمع العربي في البلدة وأغلقوا مدخلها تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية، علمًا أن 28 مواطنا عربيا قتلوا منذ مطلع العام الجاري.

أغلق المئات من المتظاهرين مساء اليوم، الثلاثاء، مدخل بلدة المزرعة خلال تظاهرة احتجاجية منددة باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة في المجتمع العربي.

وانطلق المتظاهرون من قرب المنارة في البلدة، وساروا في الشارع الرئيس الداخلي وصولا إلى مدخل البلدة، وقد رفعوا صور ضحايا من البلدة والمجتمع العربي وشعارات منددة بالجريمة وتواطؤ الشرطة.

المزرعة: المئات يتظاهرون احتجاجا على استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

وتأتي التظاهرة التي دعت إليها المجلس المحلي، للمطالبة بالأمن والأمان ووقف نزيف الدم وإحياء لذكرى ضحايا جرائم القتل من البلدة؛ وهم: حسين عوض، وعبد الله عوض، وزين عوض، وخليل غضبان.

المزرعة: كلمة قاسم عوض الذي فقد ابنه الطبيب في جريمة قتل، خلال التظاهرة الاحتجاجية وتجمع المتظاهرين عند مدخل البلدة احتجاجا على استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

ودفعت الشرطة بقوات معززة إلى مداخل البلدة لمنع المتظاهرين من الوصول وإغلاق شارع 4 الرئيس بين البلدة ونهريا.

وأكد رئيس مجلس محلي المزرعة، فؤاد عوض، لـ"عرب 48"، أن "التظاهرة التي نُظّمت اليوم تأتي في الذكرى السنوية لمقتل الدكتور عبد الله عوض وثلاثة ضحايا آخرين، وهي جزء من سلسلة فعاليات شعبية متواصلة لمواجهة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي".

وأوضح أن "هذه الوقفات تأتي استمرارًا للمظاهرة الكبرى في سخنين، وكذلك المظاهرة التي نُظّمت في تل أبيب، حيث تقرر تنظيم وقفات احتجاجية في جميع البلدات العربية، تعبيرًا عن الغضب الشعبي ورفض المجتمع العربي لآفة العنف"، مضيفا "قد يتساءل البعض عن جدوى هذه الوقفات، إذ أنها مهمة وفيها رسالة واضحة لكل المنبوذين الذين لا نريدهم في مجتمعنا، بأن المجتمع العربي كله يقف صفًا واحدًا ضد العنف والجريمة".

رئيس مجلس محلي المزرعة، فؤاد عوض، يتحدث لـ"عرب 48" خلال التظاهرة في البلدة تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

وشدد عوض على أن المجتمع العربي يسعى للعودة إلى حالة التلاحم الاجتماعي التي سادت في السابق، والعيش بسلام دون قتل أو إجرام، موضحًا أن "جوهر الجريمة ليس إجرامًا بحد ذاته، بل صراع على المال والخاوة (الإتاوة). الإجرام سببه المال فقط، وليس صفة خاصة بالمجتمع العربي، بل ظاهرة مرتبطة بالمصالح المادية".

وانتقد سياسات الحكومة الإسرائيلية، ووصف أنها تتسم بالعنصرية والتقاعس في معالجة الجريمة في المجتمع العربي، مشيرًا إلى أن هناك شهادات من داخل الشرطة نفسها تؤكد وجود تقصير واضح في مكافحة الجريمة في البلدات العربية.

ومن جانبه، قال قاسم عوض والد الضحية د. عبد الله عوض، لـ"عرب 48"، إنه حاول خلال السنة الماضية التماسك وضبط نفسه، إلا أن الفاجعة تركت آثارًا صحية ونفسية عميقة عليه وعلى أفراد عائلته. وأضاف "مرّت سنة كاملة ولم أتلقَ أي معلومة من الشرطة، لا عن التحقيق ولا عن أي تطور، وهذا بحد ذاته وجع مضاعف".

المزرعة: قاسم عوض الذي فقد ابنه الطبيب في جريمة قتل يتحدث لـ"عرب 48" خلال التظاهرة المنددة باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

وشدد على أن تحركه ونشاطه يهدفان إلى محاولة إنقاذ أرواح أخرى، وذكر أن "أولادنا رحلوا ولن يعودوا، لكن إذا استطعنا من خلال هذا الحراك أن نمنع فقدان روح أخرى، فهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأرواح أبنائنا".

وختم الأب الثاكل حديثه بالتأكيد على أن الألم لا يزول مع مرور الزمن، رغم مضي عام على مقتل نجله، مشيرًا إلى أن الذكرى تتجدد مع رؤية أبنائه وأثر ابنه الراحل في حياتهم اليومية.

وقال رئيس مجلس محلي فسوطة، إدغار دكور، لـ"عرب 48"، إن "مشاركة المجلس المحلي والسلطات المحلية اليوم تأتي في إطار الاحتجاج على استفحال الجريمة والعنف"، مؤكدًا أن الرسالة واضحة: وحدة كاملة ضد الجريمة وضد العنف وضد آفة القتل.

رئيس مجلس محلي فسوطة، إدغار دكور، يتحدث لـ"عرب 48" خلال التظاهرة في بلدة المزرعة تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

وأضاف "نحن نوجّه رسالتنا أولًا إلى الحكومة الإسرائيلية، التي يجب أن تعمل كل ما يمكن من أجل وقف هذا النزيف. لقد وصلنا الخطوط الحمراء، بل تجاوزناها، والوضع لم يعد يُحتمل أكثر".

وختم دكور بالقول، إن "الشاب الذي قُتل في قرية المزرعة كان طبيبًا، حيث خرج إلى عمله كإنسان رائع، أنا أعرفه شخصيًا وأعرف عائلته. قُتل دون أي ذنب، ومن دون سبب، وهذا المصير بات يهدد كل عائلاتنا، أبناءنا، شبابنا، نساءنا، والطبقة الوسطى بأكملها".

المزرعة: المتظاهرون والعائلات الثكالى يغلقون مدخل البلدة ويرفعون صورا لضحايا جرائم قتل في المجتمع العربي



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

وتأتي هذه التظاهرة في وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية بدأت بمظاهرة قطرية في سخنين، ثم تبعها وقفات وتظاهرات في بلدات أخرى ومظاهرة قطرية في تل أبيب.

وتتواصل الجرائم في المجتمع العربي في ظل الاحتجاجات اليومية تنديدا باستفحالها واحتجاجا على تواطؤ وتقاعس السلطات والشرطة الإسرائيلية، علمًا أنه قتل منذ مطلع العام 28 مواطنا عربيا آخرهم شاب من عبلين بمنطقة الجليل بجريمة ارتكبت فجر الثلاثاء.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.