تصريح مدّعٍ عام ضد جندي مشتبه به بجريمة قتل شريف حديد من دالية الكرمل

قدمت النيابة العامة في حيفا اليوم تصريح مدّعٍ عام ضد جندي مشتبه به في العشرينيات من عمره، بعد تحقيقات الشرطة في جريمة إطلاق نار على شارع 6 قرب مفرق "عين توت"، أسفرت عن مقتل شريف حديد من داليةالكرمل.

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الثلاثاء، تصريح مدّعٍ عام ضد جندي مشتبه به في العشرينيات من عمره، على خلفية جريمة إطلاق نار وقعت على شارع 6 قرب مفرق "عين توت"، وأسفرت عن مقتل الشاب شريف حديد في العشرينيات من عمره من بلدة دالية الكرمل.

ووفق بيان الشرطة، كانت قد تلقت بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير الماضي بلاغًا على مركز الطوارئ 100 حول إطلاق نار في المكان. وعلى الفور، وصلت قوات من شرطة مديرية "منشيه" إلى الموقع وشرعت بأعمال التحقيق.

وأضافت الشرطة أنه خلال تواجد القوات في المكان، جرى إلقاء القبض على مشتبه به في العشرينيات من عمره، كما تم ضبط السلاح الذي يُشتبه باستخدامه في تنفيذ الجريمة.

وباشرت الوحدة المركزية في مديرية منشيه التحقيق وجمع الأدلة والقرائن، حيث تبيّن مع تقدّم التحقيق أن خلفية الجريمة تعود إلى نزاع على الطريق نشب بين الأطراف في وقت سابق قبل وقوع إطلاق النار.

وذُكر في البيان أنه تم توقيف المشتبه به وتمديد توقيفه من حين إلى آخر بقرارات صادرة عن المحكمة، إلى أن استُكملت جميع إجراءات التحقيق، وتمكنت الشرطة من تكوين قاعدة أدلّة كافية ضدّه.

وعليه، قُدّم اليوم تصريح مدّعٍ عام بحق المشتبه به، على أن تُقدَّم لاحقًا لائحة اتهام رسمية ضده وفق ما أعلنت الجهات المختصة.