عبلين: اجتماع طارئ بمشاركة لجنة المتابعة وإضراب غدًا احتجاجًا على العنف والجريمة

أعلن مجلس عبلين المحلي واللجنة الشعبية وأوساط اجتماعية في القرية عن إضراب شامل يوم غد الأربعاء، يشمل جميع المرافق التجارية والتعليمية والورشات، احتجاجًا على تواصل العنف والجريمة وفقدان الأرواح نتيجة الاقتتال العائلي الداخلي، والذي أودى خلال الـ24 ساعة الماضية بحياة شابين.

وتأتي خطوة الإضراب بعد تصاعد أعمال العنف في عبلين خلال الأيام الأخيرة، حيث فقدت البلدة شابين هما رؤوف مريسات ومحمد قسوم، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، ما أثار غضب الأهالي واللجنة الشعبية وأدى إلى الدعوة إلى إضراب شامل للضغط من أجل وقف نزيف الدم وإحلال السلم الأهلي في عبلين.

وبدعوة من رئيس مجلس عبلين المحلي، شريف حيدر، عُقد اليوم اجتماع طارئ في قاعة جلسات المجلس المحلي، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها البلدة.

وشارك في الاجتماع أعضاء من إدارة المجلس المحلي، ومشايخ القرية والآباء، إلى جانب شخصيات اجتماعية فاعلة تسعى إلى الصلح وتعزيز السلم الأهلي، ومديري الأقسام في المجلس المحلي.

وعلى إثر ذلك، عُقد أيضًا اجتماع طارئ وتحرك ميداني بمشاركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، د. جمال زحالقة، وأعضاء من سكرتارية لجنة المتابعة، من بينهم الشيخ رائد صلاح، ومنصور دهامشة عن لجنة متابعة قضايا العنف والجريمة، ومحمد بركة، الرئيس السابق للجنة المتابعة. وتوجّه الوفد لاحقًا إلى تقديم واجب العزاء ومواساة العائلات المنكوبة، والعمل على تهدئة الخواطر في البلدة.

وأكد المبادرون إلى الإضراب الاحتجاجي على ضرورة الوحدة والعمل من أجل الصلح والسلم الأهلي، داعيًا جميع الأهالي للمشاركة في جهود الحد من شلال الدم وإقامة اجتماع شعبي لاحق لمناقشة الخطوات العملية لتحقيق السلم الاجتماعي.

كما ذُكر في بيان أصدره مجلس عبلين المحلي واللجنة الشعبية وأوساط اجتماعية في القرية إنه "نقولها وبصوت عال أن المجتمع العبليني لم يعد يحتمل المزيد من الاقتتال الداخلي والقتل والدمار والخراب لمستقبل أهله وأبنائه".

وتوجهوا إلى الأهلن في عبلين داعين بـ"الوحدة والصبر والعمل مع جميع قوى الخير، والسلام والصلح في مجتمعنا العربي من أجل الصلح والسلام الأهلي في عبلين، والعمل بدون كلل أو ملل وبلا توقف لإيقاف شلال الدم النازف فيها، كفى قتلا وكفى سفكا للدماء وتعالوا نحتكم للعقل والضمير، فأولادنا وشبابنا وأهلنا الكرام في عبلين أغلى ما نملك في الدنيا. وكلنا مسؤول ومشارك في إيقاف هذه المأساة".

وأكد المجلس المحلي أنه "سيدعو بالتعاون مع جميع أهل الخير لعقد اجتماع شعبي يُعيّن موعده لاحقا للاستمرار في الخطوات المطلوبة لوقف نزيف الدم ومن أجل السلم الاجتماعي والصلح".