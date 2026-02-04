إصابة خطيرة لعامل في حادثة خلاط باطون قرب البقيعة

أُصيب عامل يبلغ من العمر 30 عامًا بجروح خطيرة، صباح اليوم، إثر حادثة عمل داخل مصنع للباطون قرب بلدة البقيعة، حيث جرى نقله إلى مستشفى الجليل في نهريا لتلقي العلاج.

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، في حادثة خلاط باطون بالقرب من قرية البقيعة في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفاد متحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنّ "بلاغًا ورد في تمام الساعة 6:22 صباحًا إلى مركز الطوارئ 101 في منطقة آشر، حول إصابة عامل جراء حادثة عمل لخلاط باطون في مصنع قرب بلدة البقيعة".

وأوضح أن "طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء قدّمت العلاج الطبي الأولي لعامل يبلغ من العمر 30 عامًا، قبل نقله إلى مركز الجليل الطبي في نهريا، وهو بحالة خطيرة لكنه واعٍ، ويعاني من إصابات في الرأس والأطراف".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.