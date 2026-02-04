إضراب عام وشامل في عبلين احتجاجًا على تقاعس الشرطة في ملف الجريمة

تشهد عبلين، اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا وشاملًا في مختلف المرافق، احتجاجًا على تفشّي العنف والجريمة وتقاعس الشرطة، وذلك في أعقاب مقتل شابين من أبناء القرية خلال أقل من 24 ساعة.

تشهد عبلين، اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا وشاملًا في مختلف المرافق والمؤسسات، التزامًا بقرار المجلس المحلي واللجنة الشعبية وأطر اجتماعية فاعلة في البلدة، وذلك احتجاجًا على تفشّي العنف والجريمة وتقاعس الشرطة عن أداء دورها، في أعقاب مقتل شابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء الإضراب على خلفية مقتل الشاب محمد قسوم (26 عامًا) فجر الثلاثاء، إثر جريمة إطلاق نار استهدفت منزل عائلته، إضافة إلى مقتل رؤوف مريسات (50 عامًا) صباح أول من أمس الإثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار في القرية.

إضراب عام وشامل في بلدة عبلين احتجاجا على مقتل رؤوف مريسات ومحمد قسوم في جريمتين منفصلتين ارتكبتا بالبلدة خلال 24 ساعة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/OioJX5Lr7P pic.twitter.com/IIJWRGenxF — موقع عرب 48 (@arab48website) February 4, 2026

وأكد منظمو الإضراب أن هذه الخطوة تأتي كصرخة احتجاج وغضب إزاء حالة الانفلات الأمني المتصاعدة، وفشل الشرطة في توفير الحماية ومكافحة الجريمة، مطالبين بتحرك فوري وجدي لوقف نزيف الدم وضمان أمن وسلامة الأهالي في القرية.

ويأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد غير مسبوق للعنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط حالة من الغضب الشعبي والاحتجاجات الواسعة على تقاعس الشرطة والسلطات عن توفير الأمن.

وشهدت بلدات عربية عدة، بينها سخنين وطمرة وعبلين، إضرابات عامة وخطوات احتجاجية مماثلة خلال الفترة الأخيرة، تعبيرًا عن رفض استمرار نزيف الدم.

كما شارك عشرات آلاف المتظاهرين في مظاهرة "الرايات السوداء" التي نُظّمت في تل أبيب، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بوقف الجريمة ومحاسبة المسؤولين، مؤكدين أن ما يجري هو قضية حياة يومية وحق أساسي في الأمن والسلامة، لا مطلبًا فئويًا أو ظرفيًا.

وفي السياق، أقرت اللجان الشعبية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا خلال اجتماع واسع عقد في مدينة باقة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، تنظيم قافلة سيارات يوم الأحد المقبل، تنطلق من البلدات العربية إلى مدينة القدس، على أن يتبعها مؤتمر صحافي احتجاجا على استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية.