إلقاء عبوة ناسفة على منزل نائب مدير قسم الهندسة في جت

أدان المجلس المحلي جت، بأشد العبارات، الاعتداء الإجرامي الذي استهدف منزل نائب مدير قسم الهندسة المهندس محمد زياد قعدان، مؤكدًا أن إلقاء عبوة ناسفة على منزله يشكّل تهديدًا خطيرًا لأمن البلدة والسلم الأهلي، ومطالبًا الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري ومحاسبة

أصدر المجلس المحلي في قرية جت، برئاسة أشرف حندقلو، بيان شجب واستنكار شديد اللهجة عقب الاعتداء الإجرامي الذي استهدف منزل المهندس محمد زياد قعدان، نائب مدير قسم الهندسة في المجلس، وذلك عبر إلقاء عبوة ناسفة على منزله، الليلة الماضية، في عمل وصفه المجلس بـ"السافر والجبان" والذي يمسّ بأمن الأفراد ويهدد السلم الأهلي في البلدة.

وأوضح البيان أن "هذا الاعتداء الخطير جاء على خلفية تعيين قعدان في منصبه، في ظل معارضة جهات سياسية وأخرى داخل البلدة"، معتبرًا أن "الحادثة تندرج ضمن محاولات ترهيب مرفوضة تهدف إلى كسر إرادة موظف مهني يعمل بتفانٍ لخدمة البلدة وأهلها".

وأشار المجلس إلى أن "المهندس قعدان كان قد تلقى تهديدات سابقة تطالبه بالاستقالة من منصبه من شخص كان يُعتقد أنه مجهول الهوية، لكنه بات معروفًا للجهات المعنية"، مؤكدًا أن "التعامل مع هذه الحادثة لا يحتمل أي استخفاف أو تسويف، بل يستوجب تحقيقًا جديًا وسريعًا ومحاسبة صارمة لكل المتورطين".

وأكد المجلس المحلي أن مشروعه الإداري والمهني يهدف إلى "ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والإدارة السليمة، ومكافحة الفساد في العمل العام"، مشددًا على أنه "لن يسمح بفرض منطق العنف والتهديد على مؤسساته وموظفيه".

وختم البيان بالتأكيد على "الدعم الكامل وغير المشروط للمهندس محمد زياد قعدان وعائلته"، والمطالبة للجهات المختصة بـ"تحمل مسؤولياتها وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة"، مشددًا على أن "هذا الاعتداء لن يثني المجلس عن مواصلة مسيرة الإصلاح مهما كانت التحديات".