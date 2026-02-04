استخدام طائرة مسيّرة وقنابل: لائحة اتهام خطيرة ضد خمسة متهمين بجباية أموال حماية في الشمال

قدّمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد خمسة مشتبهين بتهم جباية أموال حماية، مخالفات أسلحة، ومحاولة إلحاق أذى بواسطة مواد متفجرة، بعد سلسلة اعتداءات شملت إطلاق نار وقنبلة يدوية أُلقيت بواسطة طائرة مسيّرة على منزل عائلة.

قدّمت النيابة العامة، اليوم الاربعاء، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد كلّ من نور الدين أبو الهيجاء، خالد خطيب، نور خطيب، سميح صبيحات ووسيم غريفات، نسبت إليهم تهمًا خطيرة تشمل "جباية أموال حماية تحت التهديد، مخالفات أسلحة، محاولات إلحاق أذى بواسطة مواد متفجّرة، وعرقلة سير القضاء"، وذلك على خلفية "ابتزاز عائلة من إحدى قرى الشمال".

وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة، فإن "شرارة النزاع بدأت إثر شجار اندلع بين قاصرين في مكان عملهما، قبل أن يتآمر المتهمون مع آخرين على استغلال الحادثة ذريعة لفرض مبلغ مالي قارب مليون شيكل على عائلة القاصرين. ولتنفيذ مخططهم، مارس المتهمون تهديدات متواصلة ونفّذوا أعمال عنف خطيرة هدفت إلى بث الرعب ودفع أفراد العائلة للرضوخ لمطالب الدفع".

وذُكر في اللائحة أنه "خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، نُفّذت ستة اعتداءات عنيفة، شملت إطلاق نار باتجاه منازل ومركبات، وإلقاء قنابل شظايا نحو مجمّع سكني تواجد فيه أطفال، إضافة إلى استخدام طائرة مسيّرة حملت قنبلة يدوية. وفي بعض الوقائع لحقت أضرار بالمنازل والمركبات، فيما انفجرت إحدى القنابل فوق المجمّع السكني، متسببة بأضرار جسيمة".

وأفادت اللائحة بأن "أفراد العائلة عاشوا، على إثر هذه التهديدات والاعتداءات، حالة من الخوف والقلق المستمر على حياتهم وحياة أطفالهم، ما اضطر بعضهم إلى مغادرة منازلهم. وفي نهاية المطاف، دُفع مبلغ يقارب 400 ألف شيكل، رغمًا عنهم، لجهة غير معروفة للنيابة".

كما أشارت النيابة إلى أنه "بعد اعتقال أحد المتهمين، حاول آخرون عرقلة إجراءات التحقيق والمحاكمة، عبر التوجه إلى شهود ومحاولة استيضاح تفاصيل حول إفاداتهم والتحقيقات الجارية لدى الشرطة".

وفي طلب التوقيف حتى انتهاء الإجراءات القضائية، شدّدت النيابة على أن المتهمين "استغلوا على مدى فترة طويلة ضائقة المشتكين وأفراد عائلتهم، وبثّوا فيهم الخوف والذعر باستخدام إطلاق النار وإلقاء القنابل باتجاه مجمّع سكنهم في عدة مناسبات"، مطالبة بإبقائهم رهن الاعتقال "نظرًا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم وخشية تهديد سلامة الجمهور وسير الإجراءات القضائية".