اعتداء عنصري على طلبة من سخنين

تعرض عدد من طلبة ومعلمي مدرسة ابن خلدون الإعدادية من مدينة سخنين، بعد ظهر اليوم الأربعاء، لاعتداء عنصري تخللته رش غاز الفلفل واعتداء جسدي من قِبل طلبة يهود، خلال رحلة في منطقة بيسان.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 12:05 ورد بلاغ إلى مركز الطوارئ 101 حول شجار في المكان، تخلله استخدام غاز مسيّل للدموع. وقدم المسعفون العلاج الأولي للمصابين، قبل نقل 16 شخصًا بحالة طفيفة إلى مستشفى العفولة (هعيمك) والمركز الطبي الشمال (بوريا)، بينهم شابان في العشرينيات من العمر و14 فتىً في نحو سن الخامسة عشرة".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة قاصرين يُشتبه بتورطهم في الاعتداء، كما جرى توقيف شخص بالغ للتحقيق وهو المسؤول عن الإطار الذي ينتمي إليه المعتدون.

كمال أبو يونس

وجاء في بيان الشرطة الإسرائيلية أنها "تلقت بلاغًا عن شجار اندلع بين مجموعتين في عين شوكِك (عين الجوسق)، أُصيب خلاله عدد من الفتيان بجروح نتيجة العنف وبسبب استخدام الغاز المسيل للدموع (وجميع الإصابات وُصفت بالطفيفة)".

وقال مدير المدرسة، كمال أبو يونس لـ"عرب 48" إن "ما حدث هو اعتداء عنصري تعرض له طلبة في الصفين السابع والثامن، من قِبل مستوطنين يهود خلال رحلة في منطقة بيسان".

وتابع أنه "استخدم المعتدون غاز مسيل للدموع، ما أدى لإصابة نحو 14 طالبا ومعلم، جرى نقلهم لمستشفى (هعيمك) في مدينة العفولة لاستكمال العلاجات، ووصفت حالتهم بالطفيفة".

وختم أبو يونس قائلا "ندين هذا الاعتداء العنصري الذي تعرض له أبناؤنا، حيث وجه المعتدون شتائم بذيئة وعنصرية، ونحن بصدد الاجتماع لبحث هذا التطور الخطير".