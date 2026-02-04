الأحد: لجنة المتابعة تدعو إلى يوم تشويش بالشوارع احتجاجًا على تصاعد الجريمة

تنطلق السيارات تمام الساعة 9:00 من موقف قاعة العوادية في شفاعمرو إلى شارع الشاطئ، وتلتقي بسيارات منطقة المثلث تمام الساعة 9:45 مفرق قيسارية، لتكمل عبر شارع أيالون ومن ثم إلى شارع رقم 1 باتجاه القدس حيث تلتقي بقافلة النقب.

دعت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية إلى المشاركة في يوم تشويش، يوم الأحد المقبل عند الساعة التاسعة صباحًا، كخطوة احتجاجية في مواجهة تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وتقاعس الحكومة والشرطة وتواطؤهما.

وقالت المتابعة إن "الدعوة جاءت في ظل المعطيات الخطيرة التي تشير إلى سقوط 31 قتيلًا منذ بداية العام الجاري، كان آخرهم ضحايا الجريمة الثلاثية في مدينة الطيرة، الأمر الذي يعكس، بحسب اللجنة، استمرار النزيف اليومي وانعدام الشعور بالأمان لدى المواطنين".

وأوضحت أنه "تنطلق السيارات تمام الساعة 9:00 من موقف قاعة العوادية في شفاعمرو إلى شارع الشاطئ، وتلتقي بسيارات منطقة المثلث تمام الساعة 9:45 مفرق قيسارية، لتكمل عبر شارع أيالون ومن ثم إلى شارع رقم 1 باتجاه القدس حيث تلتقي بقافلة النقب عند مفرق اللطرون تمام الساعة 11:30 لتستمر وصولا للقدس حيث يتم عقد مؤتمر صحفي تمام الساعة 1:30 مقابل مباني الحكومة".