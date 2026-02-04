المحكمة العليا ترفض التماس رئيس بلدية عكا وتقرّر إعادة الانتخابات للرئاسة

رفضت المحكمة العليا الالتماس المتعلق بنتائج الانتخابات لرئاسة بلدية عكا، وأقرت إعادة الانتخابات على منصب رئاسة البلدية، وذلك في أعقاب شبهات فساد طالت رئيس البلدية الحالي، ما أعاد الملف الانتخابي في المدينة إلى نقطة الصفر.

أمرت المحكمة العليا في القدس، اليوم الأربعاء، بإعادة الانتخابات لرئاسة بلدية عكا، وبهذا رفضت الالتماس الذي قدمه رئيس البلدية عميحاي بن شلوش.

وبقرارها الأخير، رفضت المحكمة العليا الالتماس المقدَّم ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا، والتي كانت قد ألغت نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، وأقرّت إعادة الانتخابات على منصب رئاسة البلدية. وجاء ذلك في أعقاب التماس قدّمه المدير العام السابق للبلدية، أوهاد سيغف، الذي نافس في تلك الانتخابات رئيس البلدية الحالي عميحاي بن شلوش.

وكانت الشرطة قد اعتقلت بن شلوش في شهر آذار/ مارس الماضي، بشبهة تورطه في قضايا رشوة، شملت الادعاء بتقديم منافع ووظائف وتعيينات مقابل أصوات انتخابية، إضافة إلى شبهات تتعلق بتسهيل الحصول على مناقصات بلدية.