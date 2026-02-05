إصابة خطيرة لشاب بجريمة عنف في النقب

أُصيب فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، ظهر اليوم، بجروح نافذة وخطيرة في جريمة عنف وقعت في منطقة النقب، وجرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بغير المستقرة.

ونُقل المصاب أولًا إلى عيادة محلية في قرية الأطرش، قبل تحويله إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة، بحسب متحدث باسم "نجمة داود الحمراء".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وتأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد مستمر لوتيرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث تشهد البلدات العربية في الفترة الأخيرة تكرارًا لحوادث إطلاق النار والطعن والاعتداءات الخطيرة، في ظل انتشار السلاح غير المرخّص وتفاقم النزاعات الداخلية.

ويُعرب أهالٍ وقيادات محلية عن قلقهم من غياب الردع وتباطؤ معالجة هذه الظاهرة، مطالبين بخطط جديّة وفورية لحماية الأرواح ووضع حدّ لنزيف الدم المتواصل.