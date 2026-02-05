النيابة تعتزم اتهام طبيب بقتل شقيقه بكر ياسين داخل منزل العائلة في عرابة البطوف

أعلنت الشرطة انتهاء التحقيق في جريمة قتل الشاب بكر ياسين التي وقعت الشهر الماضي في عرابة، مؤكدة أن النيابة العامة تستعد لتقديم لائحة اتهام ضد شقيقه، وهو طبيب في السادسة والثلاثين من عمره، للاشتباه بضلوعه في ارتكاب الجريمة.

أعلنت الشرطة، صباح اليوم الخميس، عن انتهاء التحقيق في جريمة القتل التي وقعت الشهر الماضي في مدينة عرابة البطوف، وأسفرت عن مقتل الشاب بكر ياسين، مشيرةً إلى أن النيابة العامة ستقدّم لائحة اتهام ضد شقيقه، وهو طبيب يبلغ من العمر 36 عامًا، بشبهة تنفيذ الجريمة.

ووفقًا لبيان الشرطة، فإن الشبهات تشير إلى أن المتهم أطلق النار على شقيقه داخل منزل العائلة في عرابة، على خلفية خلاف نشب بينهما، قبل أن يفرّ من المكان عقب تنفيذ الجريمة.

وأضافت أن قواتها نجحت لاحقًا في تعقّب المتهم واعتقاله داخل شقة كان قد اختبأ فيها، حيث عُثر بحوزته على مسدس يُشتبه باستخدامه في إطلاق النار، وقد جرى إخفاؤه داخل سلة للغسيل.

وأشارت الشرطة إلى أن ملف التحقيق استُكمل، وتم تحويله إلى النيابة العامة تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام رسمية للمحكمة خلال الأيام القريبة.