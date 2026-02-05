كفر كنا تقر خطوات احتجاجية خلال اجتماع طارئ ضد استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة

أقرت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي ولجنة الإصلاح في كفر كنا، خطوات احتجاجية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ الشرطة، من بينها وقفة احتجاجية يوم السبت وأخرى أمام مركز الشرطة سيعلن عن موعدها لاحقا.

عقد مساء الخميس اجتماع طارئ في بلدة كفر كنا بدعوة من اللجنة الشعبية والمجلس المحلي وأعضاء لجنة الإصلاح، لبحث إقرار خطوات احتجاجية ضد استفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية.

وأقر خلال الاجتماع تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت عند الساعة الحادية عشرة صباحا قرب منطقة العين في البلدة، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام مركز الشرطة على أن يتم الإعلان عن موعدها لاحقا.

كما تقرر دعوة ضابط الشرطة لتقديم تقرير مفصل إلى المجلس المحلي حول برنامجه وخطته لمكافحة الجريمة في البلدة، وأن يدعو المجلس المحلي إلى إقامة إطار أو غرفة تجارية تجمع أصحاب المصالح في البلدة، وانتخاب لجنة تمثلهم، بالإضافة إلى دعوته لتأسيس مجلس للسلم الأهلي إلى جانب لجنة الإصلاح يضم ممثلين عن العائلات لمتابعة القضايا والمساهمة في معالجتها.

وصدر بيان إدانة واستنكار ورفض لكل حالات الإتاوة (الخاوة) والجريمة المنظمة عقب الاجتماع، جاء فيه "إن مجتمعنا العربي يتعرض لهجمة سلطوية خطيرة، تمارس عبر أدوات إجرامية وعصابات منظمة تسعى إلى ضرب نسيج مجتمعنا وتفتيته. وفي الآونة الأخيرة، رصدت حالات ومؤشرات مقلقة لمحاولات إدخال ظاهرة الخاوة إلى بلدتنا كفر كنا عبر عناصر إجرامية مرفوضة".

وأضاف "وعليه، نؤكد باسم كفر كنا جميعا، عائلاتها وطوائفها وأطيافها، أحزابا، وممثلي جمهور، وهيئات ولجان، الاستنكار والرفض بشكل قاطع محاولات فرض الخاوة. كفر كنا لن تدفع خاوة وسنحارب هذه الظاهرة بكل ما أوتينا من قوة، وستقف بحزم في وجه كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي وأمن أهل البلدة".

وشدد البيان "كما نؤكد أن كفر كنا وهيئاتها الوطنية لن تسمح لأي جهة أو شخص بالاستفراد بأي فرد من أبناء البلدة، وأن الجميع يقفون صفا واحدا في مواجهة هذه الظواهر الخطيرة. وفي هذا السياق، تحذر اللجنة الشعبية ولجنة الإصلاح والمجلس المحلي، من تفشي ظاهرة القروض من جهات خاصة وغير منظمة، وتدعو الأهالي إلى توعية أبنائهم بعدم اللجوء إلى الاقتراض من هذه الجهات مهما كانت الإغراءات أو الوعود".