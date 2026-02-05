مسيرات طلابية ومؤتمر صحفي في سخنين تنديدًا بالاعتداء العنصري على طلاب إعدادية ابن خلدون

نظمت في مدينة سخنين، صباح اليوم، مسيرات طلابية ومؤتمر صحفي تنديدًا بالاعتداء العنصري على طلاب ومعلمي المدرسة الإعدادية "ابن خلدون"، خلال رحلة مدرسية، أمس.

شهدت مدرسة ابن خلدون الإعدادية في مدينة سخنين، صباح اليوم الخميس، مسيرات طلابية واعتصامًا احتجاجيًا تخلله مؤتمر صحفي، وذلك تنديدًا بالاعتداء العنصري الذي تعرّض له عدد من طلاب المدرسة يوم أمس على يد مجموعة من المستوطنين.

ورفع الطلاب المشاركون شعارات رافضة للعنف والعنصرية، ومؤكدة على حقهم في الأمان والحياة الكريمة، فيما عبّروا عن غضبهم واستنكارهم للاعتداء الذي وصفوه بالخطير والممنهج، مطالبين بتوفير الحماية للطلاب ومحاسبة المعتدين.

وشارك في المؤتمر الصحفي إدارة المدرسة، ورئيس البلدية مازن غنايم، وممثلون عن لجنة أولياء الأمور، إلى جانب شخصيات تربوية واجتماعية من المدينة، حيث شدد المتحدثون على أن ما جرى يشكّل اعتداءً سافرًا على طلاب قاصرين، وانتهاكًا خطيرًا لحقهم في التعليم بأمان، محذرين من خطورة تفشي مظاهر التحريض والعنف العنصري.

وأكدت إدارة المدرسة أن الاعتداء لن يثنيها عن مواصلة رسالتها التربوية، داعية الجهات الرسمية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين، ووقف الاعتداءات المتكررة بحق الطلبة في سخنين والمنطقة.

من جهتها، طالبت لجنة أولياء الأمور بفتح تحقيق جدي في ملابسات الاعتداء، وتقديم الجناة إلى العدالة، مشددة على أن صمت الجهات المسؤولة يشجّع على تكرار مثل هذه الاعتداءات، ويهدد النسيج المجتمعي والأمن الشخصي للطلاب.

ويأتي هذا الاحتجاج في ظل تصاعد الاعتداءات العنصرية بحق المواطنين العرب، لا سيما الطلاب، ما يثير مخاوف متزايدة في الأوساط التربوية والأهلية من انعكاسات هذه الممارسات على البيئة التعليمية والاستقرار المجتمعي.

وقام رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في سخنين، فادي طراد، بمرافقة علي زبيدات ود. سماح خطيب أيوب بتوزيع الورود على الطلاب المعتدى عليهم من إعدادية ابن خلدون، متمنين لهم السلامة.