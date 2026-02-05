مصرع شاب وإصابة 4 آخرين بينهم أطفال في حادث طرق جنوب كفر قاسم

الشاب نقل إلى المستشفى بحالة حرجة، حيث أعلن عن وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاما مصرعه، وأُصيب أربعة آخرون بينهم أطفال، جراء حادث طرق مميت وقع فجر اليوم الخميس، على شارع 4711 قرب مدينة إلعاد جنوب كفرقاسم.

وأفادت المصادر الطبية بأن الشاب نقل إلى المستشفى بحالة حرجة، حيث أعلن عن وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ووفقا لبيان صادر عن نجمة داود الحمراء، فقد ورد بلاغ عند الساعة 01:33 إلى مركز الطوارئ 101 في منطقة اليركون، حول وقوع حادث تصادم بين سيارتين على شارع 4711.

وقدم المسعفون العلاج الطبي في المكان، ثم جرى نقل خمسة مصابين إلى مستشفيي بيلنسون وشيبا تل هشومير في مدينة بيتح تكفا.

وبين البيان أن من بين المصابين شابا في نحو 25 عاما بحالة خطيرة يعاني من إصابات في البطن والأطراف، وشابة في نحو 25 عاما بحالة متوسطة مع إصابات في البطن، إضافة إلى طفلين، أحدهما بحالة متوسطة ويعاني من إصابة في الرأس، والآخر بحالة طفيفة.

من جهتها، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نجم عن تصادم مباشر بين مركبتين.