وادي عارة: إصابة عامل إثر سقوطه من ارتفاع في كسارة حجارة

أُصيب عامل يبلغ من العمر 63 عامًا، اليوم، بجروح وُصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة، جراء سقوطه عن ارتفاع أثناء عمله في كسارة حجارة بمنطقة وادي عارة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أُصيب عامل يبلغ من العمر 63 عامًا، اليوم الاخميس، بجروح وُصفت بين الخطيرة والمتوسطة، إثر سقوطه عن ارتفاع في كسارة حجارة بمنطقة وادي عارة.

وأفادت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ" بأن "الطواقم الطبية التابعة للاتحاد قدّمت الإسعافات الأولية للعامل في مكان الحادث، بعد أن تعرّض لإصابات في الرأس والصدر والحوض والأطراف، جراء سقوطه من سلة رفع تابعة لرافعة داخل الكسارة".

وأوضح الطبيب المتطوّع د. ناتان أونغر، إلى جانب المسعفين يوسي سوفر ويتسحاق ريحنـيان، أن "المصاب تلقّى علاجًا أوليًا ميدانيًا قبل نقله إلى مستشفى “هيلل يافه” لاستكمال العلاج، حيث وُصفت حالته في هذه المرحلة بأنها بين المتوسطة والخطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.