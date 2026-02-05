وفاة سائق شاحنة بعد فقدانه الوعي واصطدامه بشجرة قرب باقة الغربية

توفي سائق شاحنة يبلغ 60 عامًا اليوم الخميس في منطقة برديس حنا - كركور، بعد أن فقد وعيه واصطدم بشجرة، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث.

أُقِرّت، اليوم الخميس، وفاة سائق شاحنة يبلغ من العمر 60 عامًا، بعد أن فقد وعيه واصطدم بشجرة في منطقة برديس حنا - كركور، قرب مدينة باقة الغربية.

وأفادت طواقم الطوارئ التي استُدعيت إلى المكان أن سائق الشاحنة فقد وعيه أثناء قيادته في شارع "أورانيم"، ويُرجَّح أن يكون ذلك نتيجة عارض صحي، على ما يبدو مشكلة في القلب. وقد قدّم مسعفو خدمة "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية في الموقع، وباشروا بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أنهم اضطروا في نهاية المطاف إلى إعلان وفاته في مكان الحادث.

وقال فني الطوارئ الطبية من "نجمة داود الحمراء" إنه "شاهدنا شاحنة اصطدمت بشجرة وبسيارة، وكان السائق فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفّس. أجرينا له عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، بما في ذلك الضغط على الصدر وإعطاء الأدوية، لكننا اضطررنا للأسف إلى إقرار وفاته".

من جهتها، أعلنت الشرطة فتح ملف تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تُفيد بأن الحادث نجم عن فقدان السائق وعيه واصطدام المركبة بشجرة.