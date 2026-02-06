إبعاد شاب من أم الفحم عن الأقصى بعد تحقيق لساعات: "خططت لمشروع تخييم خلال رمضان"

أبعدت الشرطة الإسرائيلية الشاب محمد جبارين من أم الفحم عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، فيما قال الشاب إن الشرطة اعتقلته وحققت معه لساعات بسبب مبادرته لمشروع تخييم بالمسجد الأقصى خلال رمضان، وأجبرته على توقيع تعهد لإلغاء المشروع.

قال الشاب محمد جبارين من أم الفحم في حديث لـ"عرب 48"، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلته وحققت معه لساعات بعد اقتياده من منزله إلى مدينة القدس، بادعاء التخطيط لمشروع تخييم خلال شهر رمضان في المسجد الأقصى تضامنا مع أهالي غزة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت جبارين، الخميس، وأطلقت سراحه بعد إجباره على التوقيع على تعهد يقضي بإلغاء مشروع التخييم خلال شهر رمضان في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تسليمه أمر إبعاد عن المسجد لمدة أسبوع قابل للتجديد لمدة 6 شهور، مع دراسة عرضه على المحكمة.

وقال جبارين "اعتقلت بالأمس وجرى نقلي للتحقيق في مركز ’القشلة’ بمدينة القدس، بادعاء تنظيم حافلات ومشروع في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، إذ جرى التحقيق معي لعدة ساعات ومن ثم أطلقوا سراحي بعد أن أجبرت على التوقيع على تعهد".

وأشار إلى أنه "كنت أخطط لتسيير حافلة خلال شهر رمضان عن روح عمي رحمه الله، وتطور الموضوع بعد الإقبال الكبير من الأهالي حتى فكرنا بإطلاق مشروع التخييم في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وبسبب هذه المبادرة جرى اعتقالي والتحقيق معي وأجبرت على التوقيع على تعهد لإلغاء المشروع".

وتحدث عن الاعتقال قائلا "قبل يومين تلقيت اتصالا من الشرطة في أم الفحم، والتي طلبت مني التوجه إلى مركزها وخلال الحديث بالهاتف مع الشرطة تفاجأت بحضور عناصرها إلى مدخل المنزل، ومن هناك جرى اقتيادي للتحقيق في مدينة القدس بادعاء أن المشروع هو دعم أو تعاطف مع غزة، وهذا غير صحيح".

وأضاف جبارين، أنه "جرى مصادرة هاتفي خلال التحقيق إلى جانب إبعادي عن المسجد الأقصى بالوقت الحالي لمدة أسبوع، والمحقق قال لي إن الإبعاد سيكون لمدة 6 شهور مع دراسة خيار عرضي على المحكمة".

وختم بالقول إن "المشروع ألغي بعيد التحقيق وإجباري على التوقيع على تعهد في ظل الضغط من قبل الشرطة والمخابرات".