اعتقال شاب من أم الفحم على خلفية دعوته للاعتكاف والتخييم في الأقصى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب محمد عمر جبارين من مدينة أم الفحم، على خلفية مبادرة دعا من خلالها إلى الاعتكاف والتخييم في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تعبيرًا عن التضامن مع من لا مأوى لهم واستشعارًا لمعاناة أهالي غزة.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب محمد عمر جبارين من مدينة أم الفحم، على خلفية مبادرة أطلقها دعا من خلالها إلى الاعتكاف والتخييم في ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

وبحسب المعلومات، جاءت المبادرة أول من أمس الأربعاء، تعبيرًا عن التضامن مع أهالي الخيام ومن لا مأوى لهم، ومحاولة لاستشعار الظروف القاسية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، لا سيّما في ظل الأجواء الباردة والماطرة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الشرطة نقلت جبارين إلى أحد مراكز التحقيق في مدينة القدس، حيث جرى استجوابه على خلفية هذه الدعوة.

وأشارت إلى أن مبادرته شملت العمل على تجهيز حافلة محمّلة بالخيام والمعدات الأساسية اللازمة للمعتكفين، بهدف إحياء سُنّة الاعتكاف وتعزيز الحضور في المسجد الأقصى.

كما هدفت المبادرة، وفق ما ورد، إلى التعبير العملي عن التضامن مع العائلات التي تعيش ظروف النزوح وفقدان المأوى، في رسالة إنسانية تعكس معاناة المتضررين وتؤكد على قيم التكافل والتضامن.