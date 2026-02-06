ديرحنا: وقفة احتجاجية تضامنا مع مهندس المجلس المحليّ بعد تلقّيه تهديدات وضدّ الجريمة

عشرات أهالي دير حنا يشاركون في وقفة احتجاجية ضد الجريمة والعنف، تضامنا مع مهندس المجلس المحلي أمية حسين بعد تهديده وإطلاق النار على منزله، رافعين شعارات تندد بالتهديد، ضمن حراك عربي واسع يطالب بمكافحة الإجرام المستشري.

شارك العشرات من أهالي دير حنا والمنطقة، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية ضد الجريمة والعنف، وبعد تهديدات تعرّض لها مهندس المجلس المحليّ بالبلدة أمية حسين.

وهتف المشاركون بالتظاهرة التي نُظّمت عند منزل حسين قرب المدخل الغربي للبلدة، بشعارات منددة بالعنف، ورفعوا رايات سوداء.

جانب من المشاركين بالتظاهرة ("عرب 48")

كما رفع المشاركون في التظاهرة لافتات كُتبت عليها شعارات، مثل: "أؤدّي واجبي وفق القانون، ولن أخضع للتهديد" و"أنا موظّف عام ولست خصما، العنف خط أحمر" و"حاربوا الإجرام وارفعوا السلاح".

("عرب 48")

وتأتي هذه الوقفة بعد أيام من إعلان مهندس المجلس المحلي، أمية حسين، تلقيه تهديدات وإطلاق نار على منزله لأكثر من مرة، لدفعه للاستقالة من وظيفته.

("عرب 48")

كما تأتي في ظلّ حراك شعبي واسع يشهده المجتمع العربي، ويشمل تظاهرات ووقفات احتجاجية، ضدّ الجريمة والعنف بالمجتمع، وفي ظلّ تواطء من قِبل السلطات والشرطة.