محليات | أخبار محلية
06/02/2026 - 07:35

مصرع شخص في حادث دهس على شارع 443

أسفر حادث دهس على الطريق السريع 443 بالقرب من تقاطع "موديعين مكابيم رعوت"، صباح اليوم، عن مصرع شخص يبلغ نحو 40 عامًا.

مصرع شخص في حادث دهس على شارع 443

من مكان الحادث، صباح اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي رجل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا مصرعه صباح اليوم، الجمعة، إثر تعرضه للدهس على الطريق السريع 443 بالقرب من تقاطع "موديعين مكابيم رعوت"، بينما نُقل مصاب آخر إلى مستشفى "شامير - أساف هاروفيه" بحالة طفيفة، وفقًا لما أفادت به خدمة "نجمة داود الحمراء".

وقالت مسعفة طب الطوارئ من "نجمة داود الحمراء" إن "هذا حادث خطير للغاية. عندما وصلنا إلى مكان الحادث، وجدنا رجلاً في الأربعين من عمره تقريباً فاقداً للوعي، بلا نبض ولا يتنفس بعد أن صدمته سيارة. شرعنا على الفور في تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات، لكن إصاباته كانت بالغة الخطورة، واضطررنا إلى إعلان وفاته".

وأفادت الشرطة بأنها فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

حوادث الدهس شارع 443 ضحايا الحوادث حوادث الطرق

التعليقات