مصرع شخص في حادث دهس على شارع 443

لقي رجل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا مصرعه صباح اليوم، الجمعة، إثر تعرضه للدهس على الطريق السريع 443 بالقرب من تقاطع "موديعين مكابيم رعوت"، بينما نُقل مصاب آخر إلى مستشفى "شامير - أساف هاروفيه" بحالة طفيفة، وفقًا لما أفادت به خدمة "نجمة داود الحمراء".

وقالت مسعفة طب الطوارئ من "نجمة داود الحمراء" إن "هذا حادث خطير للغاية. عندما وصلنا إلى مكان الحادث، وجدنا رجلاً في الأربعين من عمره تقريباً فاقداً للوعي، بلا نبض ولا يتنفس بعد أن صدمته سيارة. شرعنا على الفور في تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات، لكن إصاباته كانت بالغة الخطورة، واضطررنا إلى إعلان وفاته".

وأفادت الشرطة بأنها فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.