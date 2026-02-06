مصرع مسنّ من الناصرة دهسًا على شارع 79

لقي مسنّ من مدينة الناصرة مصرعه، مساء أمس، إثر حادث دهس وقع على شارع 79، في حادثة جديدة تعيد تسليط الضوء على خطورة هذا الشارع وكثرة الحوادث المميتة عليه.

من مكان الحادث، أمس (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي محمد غنيم أبو عبد الله (86 عامًا) من مدينة الناصرة مصرعه، مساء أمس الخميس، إثر حادث دهس وقع على شارع 79.

وأفادت مصادر طبية أن طواقم "نجمة داود الحمراء" وصلت إلى المكان وقدّمت محاولات إنعاش مكثفة للمصاب الذي وُجد بحالة حرجة للغاية، إلا أن الطاقم اضطر إلى إقرار وفاته في المكان متأثرًا بإصاباته.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة خطورة شارع 79 في الجليل، شمالي البلاد، الذي يشهد حوادث طرق متكررة، وسط مطالبات بتعزيز إجراءات السلامة المرورية للحد من هذه المآسي.