وفاة الطبيب حسن عاصلة متأثرًا بإصابته خلال ممارسة رياضة ركوب الدراجات

توفي الطبيب حسن عاصلة من مدينة عرابة البطوف، مساء أمس الخميس متأثرًا بإصابته البالغة التي تعرّض لها قبل نحو أسبوعين، أثناء ممارسته هواية ركوب الدراجة الهوائية.

وكان الطبيب عاصلة قد أُصيب بجروح خطيرة خلال نشاط رياضي اعتيادي، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث مكث تحت المراقبة الطبية المكثفة، قبل أن يُعلن الطاقم الطبي عن وفاته متأثرًا بمضاعفات الإصابة.

وأثارت وفاته حالة من الحزن والأسى في أوساط عائلته وزملائه في السلك الطبي، إضافة إلى أبناء المجتمع المحلي، الذين نعوه كطبيب مهني وإنسان خلوق، عُرف بعطائه وتفانيه في عمله وخدمة مرضاه.