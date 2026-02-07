حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

خلال ساعات المساء والليل يميل الجو إلى البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، مع أجواء غائمة جزئياً إلى صافية، فيما تستمر الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

أشارت دائرة الأرصاد الجوية، صباح اليوم السبت، إلى أن حالة الطقس تكون غائمة جزئياً مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث تهب رياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأضافت الدائرة أنه خلال ساعات المساء والليل يميل الجو إلى البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، مع أجواء غائمة جزئياً إلى صافية، فيما تستمر الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد غداً الأحد ارتفاعاً ملموساً على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء دافئة ومغبرة في معظم المناطق، على أن تعود درجات الحرارة للانخفاض يوم الاثنين، قبل أن ترتفع مجدداً يوم الثلاثاء مع طقس غائم جزئياً إلى غائم ودافئ نسبياً.

الأحد: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ومغبراً ودافئاً في معظم المناطق. وتهب رياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات المساء والليل، وتكون مثيرة للغبار، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الإثنين: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية. وتهب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الثلاثاء: تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل ملموس، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ودافئاً في معظم المناطق. وتهب رياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.