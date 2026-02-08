قافلة سيارات دعت إليها لجنة المتابعة العليا تنطلق من شفاعمرو باتجاه القدس، ضمن تحرّك احتجاجي على تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وسط إغلاقات وتشويشات في حركة السير على شوارع مركزية.

انطلقت، اليوم الأحد، قافلة سيارات احتجاجية دعت إليها لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، في إطار تصعيد الحراك الجماهيري ضد تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وسط تشويشات واسعة في حركة السير على عدد من الشوارع المركزية في البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانطلقت القافلة عند الساعة التاسعة صباحًا من موقف قاعة العوادية في مدينة شفاعمرو باتجاه شارع الشاطئ، على أن تواصل مسيرتها من مفرق قيسارية باتجاه شارع أيالون ومنه إلى شارع رقم 1، وصولًا إلى مفرق اللطرون عند الساعة 11:30، قبل التوجه نحو مدينة القدس.

قبيل انطلاق القافلة الاحتجاجية من شفاعمرو إلى القدس، قال الشيخ رائد صلاح في حديثٍ لـ"عرب 48" إن المرحلة المقبلة تتطلب تصعيد الاحتجاجات، إلى جانب إطلاق مبادرات شعبية إضافية لمواجهة تفشي الجريمة.



للتفاصيل: https://t.co/otlhylIVbY pic.twitter.com/P5EaBWiURt — موقع عرب 48 (@arab48website) February 8, 2026

ونظمت القافلة تحت شعار "لا لحرب الجريمة"، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الاحتجاج ولفت أنظار الرأي العام إلى خطورة تصاعد جرائم القتل، في ظل اتهامات متواصلة للشرطة والمؤسسات الرسمية بالتقاعس عن مواجهة العنف المستشري في المجتمع العربي.

في حديثٍ لـ"عرب 48"، قال النائب أيمن عودة، خلال القافلة الاحتجاجية، إنّ "إذا حياة أولادنا مش طبيعية، حياة الدولة يجب ألا تكون طبيعية"، مؤكدًا التوجه نحو تصعيد الخطوات الاحتجاجية في مواجهة تفشي الجريمة.



للتفاصيل: https://t.co/otlhylIVbY pic.twitter.com/NwMQylWFTZ — موقع عرب 48 (@arab48website) February 8, 2026

ويُنتظر أن تُختتم الفعاليات بعقد مؤتمر صحفي عند الساعة 13:30 مقابل مباني الحكومة الإسرائيلية في القدس، بمشاركة قيادات جماهيرية وممثلين عن لجنة المتابعة، لعرض المواقف والمطالب، والإعلان عن الخطوات النضالية المقبلة، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات والمشاركة الواسعة من بلدات عربية مختلفة.

الناشط السياسي ميمنة عكري من عرابة يتحدث لـ"عرب 48" خلال مشاركته في مسيرة السيارات الاحتجاجية ضد الجريمة pic.twitter.com/xNyKEAnoVV — موقع عرب 48 (@arab48website) February 8, 2026

وأكد الشيخ رائد صلاح لـ"عرب 48" أن "المشاركة الواسعة في مسيرة التشويش تعبّر عن حالة تلاحم غير مسبوقة بين القيادات والجماهير"،

وأوضح أن "هذه الفعاليات تندرج ضمن برنامج واسع تشرف عليه لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف، ويتضمن مبادرات مجتمعية مثل لجان الإصلاح المحلية، ولجان النخوة، إلى جانب الدعوة إلى ‘هدنة رمضان’ لوقف العنف".

الناشطة السياسية هندية صغير من مجد الكروم المشاركة في مسيرة السيارات الاحتجاجية ضد الجريمة pic.twitter.com/xAt25tFeW5 — موقع عرب 48 (@arab48website) February 8, 2026

وفي السياق ذاته، شدد مركز سكرتارية لجنة المتابعة العليا، منصور دهامشة، على أهمية الالتزام بالعمل الوحدوي ورفض أي ممارسات حزبية أو فردية خلال النشاطات الاحتجاجية. وقال إن "لجنة المتابعة تضم جميع المركبات السياسية وتعمل ضمن إطار موحد، بما يضمن نجاح النضال الجماعي ضد الجريمة".

انطلاق قافلة احتجاجية تشلّ شوارع مركزية بالبلاد ضد الجريمة https://t.co/otlhylIVbY pic.twitter.com/ZC0dmrsCQx — موقع عرب 48 (@arab48website) February 8, 2026

وقال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني، عز الدين بدران، في حديث لـ"عرب 48"، إن "عصابات الإجرام باتت تفرض واقعًا خطيرًا على المواطن، في ظل دعم أو صمت من الأجهزة الرسمية".

وأضاف أن "تصاعد الاحتجاجات في القرى والمدن العربية واجب إنساني ووطني لا يمكن التراجع عنه"، معتبرا أن مسيرة السيارات إلى القدس تأتي تتويجًا لسلسلة نشاطات نضالية متواصلة ضد الجريمة.

"لا لحرب الجريمة"...

عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني، عز الدين بدران: الاحتجاج واجب إنساني ووطني

للتفاصيل: https://t.co/otlhylInmq pic.twitter.com/J4HvHmRveY — موقع عرب 48 (@arab48website) February 8, 2026

من جانبه، شدد النائب أيمن عودة على أن الحراك الشعبي جاء من وجع الناس وجرحهم، معتبرًا أن المسؤولية تقع على عاتق القيادات لتحويل هذا الحراك إلى نضال مؤثر يحد من الجريمة ويقضي عليها.

وأوضح أن "خطوات التصعيد ستشمل تشويش الحياة العامة، وصولًا إلى إضراب عام يشمل العاملين العرب في مختلف القطاعات"، وقال إن الهدف هو فرض خطة جدية لمكافحة الجريمة وضمان محاسبة القتلة.

انطلاق قافلة احتجاجية تشلّ شوارع مركزية بالبلاد ضد الجريمة

للتفاصيل: https://t.co/otlhylIVbY pic.twitter.com/PtAVJv6NKD — موقع عرب 48 (@arab48website) February 8, 2026

وأوضح الناشط السياسي ميمنة عكري من عرابة لـ"عرب 48" أن "مسيرة اليوم تأتي ضمن تراكم البرنامج الاحتجاجي الذي انطلق من سخنين". وأشار إلى أن "هذه الخطوات تهدف إلى إيصال صرخة المجتمع العربي ضد العنف وعصابات الإجرام"، وأضاف أن البرنامج سيستمر وصولًا إلى إضراب عام وشامل لعدة أيام، للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل توفير الأمان للمجتمع العربي. اقرأ/ي أيضًا | المئات يتظاهرون في سخنين ودير حنا ضد استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة

من جهته، قال رئيس المبادرة العربية الدرزية، غالب سيف، إن "المجتمع العربي يتعرض لحرب جريمة ممنهجة"، مشددًا على أهمية وحدة جميع مكونات المجتمع العربي في مواجهة هذه الحرب. وأكد أن "المشاركة الواسعة في الاحتجاجات تحمل رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف هذه السياسات التي تهدد أمن المجتمع العربي".