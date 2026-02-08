لجنة المتابعة تطلق قافلة سيارات لشلّ الحركة في البلاد احتجاجًا على الجريمة والعنف

تشهد شوارع البلاد، اليوم الأحد، تشويشات مرورية واسعة مع انطلاق قافلة سيارات احتجاجية دعت إليها لجنة المتابعة العليا، في خطوة تصعيدية للفت الانتباه إلى تفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي والمطالبة بتحرك رسمي عاجل لوقف نزيف الدم.

تشهد شوارع البلاد، اليوم الأحد، تشويشات واسعة في حركة السير، في إطار تحرّك احتجاجي دعت إليه لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، احتجاجًا على تصاعد الجريمة والعنف وتزايد جرائم القتل في المجتمع العربي، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا.

وأعلنت اللجنة برنامج القافلة الاحتجاجية، الذي يبدأ عند الساعة 9:00 صباحًا بالانطلاق من موقف قاعة العوادية في مدينة شفاعمرو باتجاه شارع الشاطئ، ثم في الساعة 9:45 من مفرق قيسارية باتجاه شارع أيالون ومنه إلى شارع رقم 1. وتواصل القافلة مسيرتها عند الساعة 11:30 من مفرق اللطرون نحو القدس، على أن يُختتم التحرك بعقد مؤتمر صحفي مقابل مباني الحكومة الإسرائيلية عند الساعة 13:30.

وخلال الساعات الماضية، سُجّلت تحركات واستعدادات لافتة في عدد من البلدات العربية، حيث أعلن منظمون ومتطوعون عن استكمال الجوانب اللوجستية للقوافل المشاركة، وسط توقعات بمشاركة قيادات محلية وشخصيات اجتماعية وناشطين، في خطوة تهدف إلى التعبير عن الغضب الشعبي إزاء ما يُوصف بالتقاعس الحكومي والأمني في مواجهة الجريمة المستفحلة.