إصابة شخص بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بالطيرة

أُصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة، صباح اليوم، إثر تعرّضه لإصابات نافذة في مدينة الطيرة، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

بلدية الطيرة كانت قد أضربت قبل أيام احتجاجا على مقتل 3 شبان (تصوير "عرب 48")

أُصيب رجل في الخمسينيات من عمره، صباح اليوم الإثنين، بجروح خطيرة إثر تعرّضه لإصابات نافذة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة.

وأفاد متحدث باسم "نجمة داود الحمراء" أنه في "تمام الساعة 7:47 ورد بلاغ إلى مركز الطوارئ 101 في منطقة اليركون حول إصابة شخص في المدينة، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت العلاج الأولي للمصاب، قبل نقله إلى مستشفى “مئير” وهو في حالة خطيرة".

وقال المسعف يوسف شيلة: "عند وصولنا إلى المكان رأينا رجلاً في الخمسينيات من عمره كان واعيًا ويعاني من إصابات خطيرة في جسده. قدمنا له إسعافات أولية منقذة للحياة، ونقلناه بواسطة وحدة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بغير المستقرة".

من جهتها، فتحت الشرطة ملفًا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ووفقا للشرطة فإنه "ورد بلاغ من مركز الشرطة يفيد بوقوع إطلاق نار على سيارة في الطيرة، نتيجة نزاع دموي بين مجرمين".

وأضافت أنها نشر قوات كبيرة في مكان الحادث ومحيطه، في إطار التحقيق الجاري، والبحث عن المشتبه بهم".