إضراب عام في طوبا الزنغرية احتجاجًا على هدم المنازل

عمّ الإضراب العام، اليوم، طوبا الزنغرية، حيث أغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها، احتجاجًا على أوامر الهدم التي طالت منازل في البلدة، وللتعبير عن رفض الأهالي لسياسة الهدم وما تسببه من تشريد ومعاناة للسكان.

وقفة احتجاجية وإغلاق شارع احتجاجا على الهدم بطوبا الزنغرية، مساء أمس

شهدت طوبا الزنغرية شمال شرق طبرية، اليوم الإثنين، إضرابًا عامًا في مختلف مرافق الحياة، احتجاجًا على استمرار أعمال الهدم التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في القرية.

وجاء الإضراب بدعوة من المجلس المحلي، وسط مشاركة واسعة من السكان وأصحاب المحال التجارية والهيئات التعليمية، الذين أغلقوا محالهم ومدارسهم تعبيرًا عن رفضهم للإجراءات التي يرون أنها تستهدف تدمير المنازل والممتلكات وتشريد الأهالي.

وقال رئيس المجلس المحلي، المحامي مؤيد هيب، إن "الإضراب يأتي تعبيرًا عن رفض سياسات الهدم، ودعوة لوقف الإجراءات التي تمس بأهالي البلدة وحقهم في السكن والتعليم".

وأكد مشاركون في الإضراب أن المجتمع المحلي لا يطيق المزيد من عمليات الهدم التي أدّت إلى خسائر مادية ونفسية كبيرة، مؤكدين تمسكهم بحقهم في السكن والعمل دون تهديد أو تمييز.

وطالب المحتجون كافة الجهات بالتدخل الفوري لوقف أعمال الهدم، وإيجاد حلول عادلة تضمن أمن واستقرار الأهالي، مشددين على أن الإضراب رسالة قوية لحماية حقوقهم وممتلكاتهم.

وكان عدد من أهالي طوبا الزنغرية قد تظاهروا، مساء أمس، وأغلقوا الشارع المحاذي لبلدتهم احتجاجا على هدم المنازل.

ولم ترد بعد ردود رسمية من الجهات المعنية حول مطالب المحتجين أو أي خطوات استجابة لها.