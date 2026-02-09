إضراب مفتوح بمدرسة "النهضة" في عرعرة لافتقارها لإجراءات أمن وسلامة

تشهد مدرسة "النهضة" في عرعرة المثلث إضرابًا مفتوحًا منذ الأحد احتجاجًا على نقص إجراءات الأمن والسلامة وتسرب مياه الأمطار إلى مرافق الكهرباء، وغياب الإنترنت والمختبرات، بينما يواصل المجلس المحلي البحث عن حلول بالتعاون مع أولياء الأمور.

تشهد مدرسة "النهضة" الابتدائية والإعدادية في عرعرة المثلث، إضرابا مفتوحا، منذ الأحد، وذلك في أعقاب عدم توفر إجراءات الأمن والسلامة، وفقًا للجنة أولياء أمور الطلاب.، التي أعلنت اتّخاذ الخطوة الاحتجاجية.

وتعاني المدرسة التي افتُتحت حديثًا مع بداية العام الدراسي الجاري من تسرّب مياه الأمطار إلى مرافق الكهرباء، وصفوف الطلاب مع هطول الأمطار، بالإضافة إلى افتقار المدرسة إلى شبكة إنترنت، ومختبرات، ولوازم أخرى.

وتضمّ المدرسة نحو 250 طالبة وطالبا من المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وقال عضو لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، رامي كبها لـ"عرب 48" إن "الإضراب بدأ، الأحد، وذلك بعد وصولنا إلى طريق مسدود في ظل عدم تحقيق مطالب الأهالي من قبل المجلس المحلي في عارة وعرعرة".

وأضاف أن "سبب الإعلان عن الإضراب المفتوح في المدرسة، وجود الكثير من النواقص في المدرسة، بالإضافة إلى افتقارها إلى إجراءات الأمن والأمان والسلامة للطلاب، حيث تدخل مياه الأمطار إلى مرافق الكهرباء، وهذا يشكّل خطرًا جسيمًا وفادحًا على سلامة الطلاب، عدا عن العديد من النواقص في المدرسة، التي افتتحت حديثًا في أيلول/ سبتمبر العام الماضي".

وعن خطوة الإضراب، قال كبها: "نحن لا نريد أن يجلس أبناؤنا في المنازل، وحاولنا طوال الوقت تجنّب الإضراب من خلال مختلف الخطوات مع المجلس المحلي، ولكن من دون فائدة، ومن هنا جاء قرار الإضراب، وفي حال حقّقنا تقدُّما خلال مفاوضات مع المجلس المحلي بالجلسات التي ستُعقد من الممكن أن نلغي الإضراب".

بدوره، قال رئيس المجلس المحلي في عارة عرعرة، د. نزار أبو عقل لـ"عرب 48": "بدايةً نحن مع سلامة الطلاب، ونقف اإلى جانب الأهالي، ونحن مع الإضراب في حال كان أي شيء يؤّثر أو يمسّ بسلامة طلابنا، ونحن نعمل على إيجاد حلول وحلّ كلّ الإشكاليات العالقة في الوقت الجاري".

رئيس المجلس المحلي في عارة عرعرة، د. نزار أبو عقل

وأضاف أبو عقل "هذه المدرسة حديثة، وبالوقت الحالي وفي العام الأول هي في سنة فحص، لذلك يقوم المقاول بكل التعديلات اللازمة، ونحن مع سلامة وأمن طلابنا، ويوجد أمور لا يمكن تخطّيها، ولكن هناك أمور أقلّ خطورة، ومن الممكن أن نتماشى معها، حتى يتم إيجاد حلّ بشأنها".

وأشار إلى "وجود مختصّ مؤهَّل، يفحص المدرسة في الوقت الحالي مع لجنة أولياء أمور الطلاب".

وتابع رئيس المجلي المحلي: "وفي حال كان الفحص سلبيًّا، نحن مع استمرار الإضراب، ولكن في حال لم تكن هناك خطورة على سلامة الطلاب، سنعمل على إعادتهم إلى المدرسة مع إكمال باقي المتطلبات الناقصة فيها".