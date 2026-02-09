المتابعة تحيي المشاركين في مسيرة السيارات وتؤكد الطابع الوحدوي لنشاطاتها

شددت لجنة المتابعة على أن قرار عدم رفع أو إبراز الأعلام والرموز الحزبية أو الفئوية في نشاطاتها هو قرار ثابت منذ سنوات طويلة، ويهدف إلى الحفاظ على الطابع الوحدوي لنشاطات اللجنة، بما يعكس تمثيلها لكافة جماهيرها.

حيّت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الإثنين، المشاركات والمشاركين في مسيرة السيارات التي جرت أمس الأحد، من شمال البلاد وجنوبها باتجاه مكاتب الحكومة في القدس، وذلك في إطار مواصلة الكفاح ضد تواطؤ المؤسسة الحاكمة وتغذية الجريمة وعصابات الإجرام.

وأوضحت المتابعة في بيانها أن المسيرة تخللتها عرقلة وتشويش لحركة السير في شوارع مركزية كبرى، ضمن خطوات احتجاجية تصعيدية لمواجهة تفشي الجريمة في المجتمع العربي.

وأكدت أنه، وبموجب قرارات اجتماع السكرتارية الأخير، وبالتعاون مع طاقم اللجان الشعبية ولجنة مكافحة العنف المنبثقة عنها، ستواصل المتابعة المبادرة إلى نشاطات كفاحية قطرية ومحلية، وصولًا إلى حد الإضراب العام في المرحلة المقبلة، حتى اقتلاع الجريمة من المجتمع.

وأدانت لجنة المتابعة ما وصفته باستفزازات الشرطة التي رافقت المسيرة منذ نقطة انطلاقها في شمال البلاد وعلى امتداد مسارها، بما في ذلك تسجيل مخالفات سير بكثافة بحق السائقين، واستفزاز عدد من المشاركين بشكل مباشر.

واعتبرت المتابعة أن هذه التصرفات تندرج ضمن الممارسات القمعية للجهاز الشرطي، مؤكدة أن ذلك لن يثنيها عن مواصلة نضالها ضد الحكومة وذراعها البوليسي.

وفي سياق متصل، شددت لجنة المتابعة على أن قرار عدم رفع أو إبراز الأعلام والرموز الحزبية أو الفئوية في نشاطاتها هو قرار ثابت منذ سنوات طويلة، ويهدف إلى الحفاظ على الطابع الوحدوي لنشاطات اللجنة، بما يعكس تمثيلها لكافة جماهيرها.

وأشارت إلى أنها كلّفت مركزي العمل لديها بتطبيق هذا القرار وضمان عدم تكرار خرقه، لا سيما من قبل جهات سبق أن خرقته.

ودعت لجنة المتابعة في ختام بيانها الجميع إلى المشاركة الواسعة في نشاطاتها المقبلة، مع الالتزام بالأنظمة والشعارات المتفق عليها، والامتناع عن إبراز أي مظاهر حزبية أو فئوية، حفاظًا على وحدة الصف والنضال الجماعي.