المصادقة على ميزانية بلدية كفر قرع لعام 2026

وزارة الداخلية تصادق على ميزانية كفر قرع لعام 2026 بقيمة 177 مليون شيكل، بهدف تطوير البنى التحتية وتعزيز الخدمات الاجتماعية والتعليمية في المدينة.

جلسة المجلس البلدي في كانون الاول/ ديسمبر 2025 (مصدر الصورة: بلدية كفر قرع)

صادقت وزارة الداخلية على ميزانية بلدية كفر قرع للعام 2026، والتي تبلغ قيمتها 177.354 مليون شيكل، "في خطوة تعكس الثقة بإدارة البلدية وخططها المالية" وفقا لبلدية كفر قرع.

وأوضحت البلدية أن "الميزانية تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدينة، الارتقاء بجهاز التربية والتعليم، تعزيز الخدمات الاجتماعية، ودعم مشاريع التطوير والنهوض بالمدينة بما يخدم المصلحة العامة لأهالي كفر قرع".

وكان المجلس البلدي في كفر قرع قد صادق في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 على ميزانية بلدية كفر قرع لعام 2026 بقيمة 177.353 مليون شيكل، إلى جانب ميزانية تطوير بقيمة 186 مليون شيكل، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الخدمات البلدية ودفع عجلة التنمية في البلدة.