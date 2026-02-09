تل السبع تفجع بوفاة الشاب محمد عوض أبو غانم متأثرًا بحروق خطيرة

خيّم الحزن على قرية تل السبع، عقب الإعلان عن وفاة الشاب محمد عوض أبو غانم، متأثرًا بحروق خطيرة أُصيب بها قبل نحو شهر.

ساد الحزن والأسى في قرية تل السبع منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد الإعلان عن وفاة الشاب محمد عوض أبو غانم، الذي فارق الحياة أمس الأحد، متأثرًا بحروق بالغة كان قد أُصيب بها قبل نحو شهر.

وأفادت مصادر طبية أن الشاب أبو غانم كان يتلقى العلاج في المستشفى منذ إصابته، حيث خضع لعناية طبية مكثفة، إلا أن وضعه الصحي ظل حرجًا منذ الأيام الأولى، إلى أن أُعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه.

ومن المقرر تشييع جثمان الشاب أبو غانم، اليوم الإثنين، إلى مثواه الأخير في مقبرة تل السبع، بمشاركة واسعة من أبناء القرية والأهل والأقارب، الذين خيّم عليهم الحزن العميق لرحيله.