مصرع سائق دراجة نارية وإصابة عدة أشخاص في حوادث طرق متفرقة بالبلاد

شهدت البلاد خلال الساعة الأخيرة عدة حوادث طرق، أسفرت عن مصرع سائق دراجة نارية على شارع 4 قرب مفترق "ألوف ساديه"، وإصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث أخرى على شارع 4 وشارع 6 قرب كفر قرع.

شهدت البلاد خلال الساعة الأخيرة سلسلة من حوادث الطرق، حيث أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح تتراوح بين المتوسطة والخطيرة.

في حادث مأساوي على شارع 4 قرب مفترق "ألوف ساديه"، لقي سائق دراجة نارية مصرعه بعد إصابته بجروح حرجة نقل على أثرها إلى المستشفى، وفق بيان صادر عن الشرطة التي شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر على شارع 4 بالقرب من مفرق "هشارون"، وقع تصادم بين حافلة وشاحنة ومركبتان، وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص.

وقال مسعفون وصلوا إلى المكان إن اثنين من المصابين في الثلاثينات وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما أصيب رجل وامرأة في منتصف العشرينات بجروح متوسطة، ومصاب آخر بجروح طفيفة.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية ونقلت إحدى المصابات إلى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج.

كما وقع حادث على شارع 6 بالقرب من بلدة كفر قرع بمشاركة شاحنتين، وأوضح مسعفو اتحاد الإنقاذ أن سائق الشاحنة البالغ 30 عاما أُصيب بجروح متوسطة، ومصاب آخر يبلغ 50 عاما أُصيب بجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى هليل يافه في الخضيرة لتلقي العلاج.

وتواصل الشرطة التحقيق في جميع الحوادث لتحديد أسبابها.