مصرع عامل عشريني إثر سقوطه من علو بورشة بناء في نتانيا

لقي عامل عشريني مصرعه صباح اليوم إثر سقوطه من علو خلال عمله في ورشة بناء بمدينة نتانيا، حيث أُعلن عن وفاته في مكان الحادث متأثرًا بإصاباته البالغة.

لقي عامل يبلغ من العمر 20 عامًا مصرعه صباح اليوم، الإثنين، متأثرًا بجروح وصفت بالخطيرة، جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة نتانيا بالمنطقة الوسطى في البلاد.

وأفادت مصادر طبية أن الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان حاولت تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للعامل، إلا أن إصاباته البالغة حالت دون إنقاذ حياته، ليُعلن عن وفاته في موقع الحادث.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.