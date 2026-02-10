إصابة خطيرة لعامل إثر سقوطه من شاحنة في أشدود

أُصيب عامل بجروح خطيرة، اليوم، إثر سقوطه من شاحنة أثناء عمله في مدينة أشدود، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له في المكان قبل نقله إلى مستشفى "أسوتا" وهو بحالة خطيرة.

أُصيب عامل يبلغ من العمر 48 عامًا بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من شاحنة أثناء عمله في شارع "لسكوف" بمدينة أسدود (أشدود)، جنوبي البلاد.

وأفاد مسعفو "نجمة داود الحمراء" أنهم قدّموا للمصاب علاجًا طبيًا منقذًا للحياة في المكان، قبل نقله إلى مستشفى "أسوتا" في أشدود، وهو في حالة خطيرة لكنه كان واعيًا، ويعاني من إصابة في الرأس.

وقال أحد المسعفين: "كان العامل واعيًا، إلا أنه تعرّض لإصابة خطيرة في الرأس عقب سقوطه من الشاحنة أثناء العمل. قدّمنا له العلاج الطبي اللازم، ثم جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.