اعتقال 3 شبان عرب خريجي طب بشبهة الغش في امتحان مزاولة المهنة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشبان الثلاثة وهم خريجو طب من كفر كنا ورهط وعرابة البطوف، أثناء امتحان مزاولة مهنة الطب في مجمع "إكسبو" بمدينة تل أبيب، للاشتباه باستخدامهم وسائل تكنولوجية محظورة.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 3 شبان (31 و30 و29 عاما) وهم خريجو طب من كفر كنا ورهط وعرابة البطوف، بشبهة الغش في امتحان مزاولة مهنة الطب في البلاد.

وفي التفاصيل، فإن الشبان اعتقلوا أثناء امتحانات مزاولة مهنة الطب أمس، الإثنين، في مجمع "إكسبو" بمدينة تل أبيب، إثر الاشتباه باستخدامهم وسائل تكنولوجية محظورة أثناء الامتحان.

وقالت الشرطة إنها أحالت المشتبه بهم للتحقيق بشبهة "الحصول على شيء بالاحتيال في ظروف خطيرة"، بالتوازي مع فتح وزارة الصحة تحقيقا تأديبيا بحقهم.

وجاء في بيان لوزارة الصحة مساء الثلاثاء، أنه "بحسب النتائج الأولية فقد عثر بحوزة المشتبه بهم على أجهزة تصوير وتنصت مخبأة على أجسادهم، استخدمت وفق الشبهات لتصوير الامتحان وتلقي معلومات بصورة فورية خلال أدائه".

وقالت إنه "في إطار الحملة المتواصلة التي تديرها الوزارة منذ عامين لمنع الغش في امتحانات الترخيص، وبواسطة شعبة الانضباط، باشرت الشعبة تحقيقا انضباطيا في القضية. وتعمل الشعبة للحفاظ على نزاهة الامتحانات، وتسخر جميع الوسائل اللازمة لدفع المشتبه بهم إلى مسار جنائي لدى الشرطة".

ورأت وزارة الصحة، أن "الحفاظ على نزاهة الامتحانات مهمة وطنية من الدرجة الأولى"، مشيرة إلى أنها تتعامل بصرامة بالغة مع أي محاولة للمساس بنزاهة امتحانات مزاولة المهنة، مؤكدة أن "الالتزام بمعايير الأخلاقيات والمصداقية في الامتحانات يشكل الأساس لإعداد طواقم طبية مهنية ومؤهلة، ستلتقي بالمرضى في أكثر اللحظات حساسية".

وذكرت أنها ستواصل العمل مع الشرطة لمنع الغش وضمان مهنية وسلامة منظومة الصحة في البلاد؛ بحسب ما ورد في بيانها.