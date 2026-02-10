اقتحام منزل الناشط يوسف إبراهيم في دبورية وعبث بمحتوياته

تلاحقه الشرطة الإسرائيلية بزعم التحريض والتماهي مع ما تصفه بـ"منظمات إرهابية"، في حين سبق اعتقاله عدة مرات على خلفية نشاطه السياسي والاجتماعي والدعوة للتظاهر ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي.

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، خلال ساعات الليل، منزل الناشط والقيادي في حركة "أبناء البلد" يوسف إبراهيم (27 عاما) في بلدة دبورية، حيث عبثت بمحتويات المنزل وتسببت بأضرار فيه، وهددته أثناء عملية الاقتحام.

ويلاحق إبراهيم بادعاءات تتعلق بالتحريض والتماهي مع ما تسميه النيابة الإسرائيلية "منظمات إرهابية"، إضافة إلى محاولات تحريف منشورات له على فيسبوك لإخراجها عن سياقها بهدف إدانته وسجنه.

وكانت الشرطة قد اعتقلت إبراهيم عدة مرات سابقًا على خلفية نشاطه السياسي والاجتماعي، وبزعم التحريض والدعوة للتظاهر ضد ممارسات الشرطة والعنف والجريمة في المجتمع العربي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للملاحقة السياسية والتضييق، حيث يواجه منذ سنوات اتهامات يعتبرها باطلة وواهية بسبب نشاطه الوطني والاجتماعي.