العاملون الاجتماعيون في عرابة البطوف يتظاهرون احتجاجًا على تفشي الجريمة

نظّم العاملون الاجتماعيون في مدينة عرابة وقفة احتجاجية، اليوم، رفضًا لتفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ومطالبة بتوفير الأمان وحماية العاملين والأهالي في ظل تصاعد الانفلات وغياب الردع.

وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة في عرابة، اليوم

نظّم العاملون الاجتماعيون في مدينة عرابة البطوف، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية تنديدًا بتفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وذلك تلبيةً لدعوة قسم الخدمات الاجتماعية في بلدية عرابة البطوف، وبالتنسيق مع الاتحاد القطري للعمال الاجتماعيين، الذي بادر إلى تنظيم وقفات مماثلة في مواقع ومؤسسات مختلفة.

وأكد المشاركون أن هذه الوقفة تشكّل صرخة مهنية ومجتمعية في وجه شلال الدم المتواصل، ومطالبة بالحق الأساسي في الأمان الشخصي وحماية البيوت والأبناء من خطر العنف المستشري.

وشددوا على أن الكوادر المهنية والعاملين الاجتماعيين يقفون في خط المواجهة الأول مع أزمات المجتمع، ما يعرّضهم بشكل مباشر للتهديدات والاعتداءات في ظل حالة الانفلات وغياب الردع.

وأشار المتظاهرون إلى أن هذه الوقفة تعبّر عن وحدة الحال والمعاناة المشتركة في مختلف البلدات العربية، داعين الشرطة إلى القيام بعملها، ولجم عصابات الإجرام التي باتت تهدد أمن كل فرد في المجتمع.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة نشاطات محلية وقطرية مستمرة، تُنظم بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وتهدف إلى تفعيل الحراك المجتمعي وتنفيذ قرارات الأطر الوحدوية، في إطار برنامج نضالي متواصل لانتزاع الحق في العيش الكريم والآمن.