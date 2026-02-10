جولة ميدانية لطلاب من جامعة حيفا في قرى غير معترف بها بالنقب

تشهد القرى غير المعترف بها في النقب أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل استمرار سياسات الهدم وغياب الخدمات الأساسية، ما يفاقم معاناة عشرات آلاف السكان ويعيد إلى الواجهة مطالب الاعتراف الرسمي بهذه القرى وضمان حق أهلها في العيش بكرامة.

نظّم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في منطقة النقب، جنوبي البلاد، جولة ميدانية لطلاب من جامعة حيفا، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار نشاطاته الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بقضايا القرى غير المعترف بها في النقب.

وتهدف هذه الجولات إلى تعريف مختلف فئات المجتمع بحجم المعاناة اليومية التي يعيشها السكان، في ظل استمرار سياسة هدم المنازل وشحّ الخدمات الأساسية.

وشملت الجولة زيارة قرية السر، حيث التقى الطلاب برئيس المجلس الإقليمي، عطية الأعسم، الذي قدّم محاضرة استعرض خلالها الأوضاع الراهنة في النقب، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الأهالي، وسبل تعزيز الصمود والدفاع عن حقوق السكان في السكن والخدمات الأساسية.

والقرى غير المعترف بها في النقب هي تجمعات سكنية عربية بدوية تقع في جنوب البلاد، ويعود وجود معظمها إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948. ورغم ذلك، لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية رسميًا، ولا تظهر على الخرائط الحكومية أو في مخططات البناء الرسمية.

ويُقدَّر عدد القرى غير المعترف بها بنحو 35 قرية، يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة. ويعاني سكان هذه القرى من أوضاع معيشية صعبة نتيجة غياب الاعتراف الرسمي، إذ تُحرم من الخدمات الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى نقص حاد في المدارس، العيادات الطبية، وشقّ الطرق.

وبذريعة البناء غير المرخّص، تتعرض هذه القرى لسياسات هدم متواصلة للمنازل والمنشآت، ما يفاقم حالة عدم الاستقرار لدى السكان. كما تواجه العائلات خطر التهجير القسري في إطار مخططات تهدف إلى تجميع السكان في بلدات مخططة، ترفضها شرائح واسعة من الأهالي لما تحمله من مساس بنمط حياتهم وحقوقهم التاريخية في الأرض.

وتُعد قضية القرى غير المعترف بها إحدى أبرز القضايا الحقوقية والإنسانية في النقب، إذ تطالب القيادات العربية ومؤسسات حقوق الإنسان بالاعتراف بهذه القرى، ووقف سياسات الهدم، وتوفير بنية تحتية وخدمات أساسية تكفل لسكانها العيش بكرامة والمساواة مع باقي المواطنين.