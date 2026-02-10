دهس على شارع 85 قرب كفر ياسيف: إصابة رجل بحالة حرجة

أُصيب رجل يبلغ من العمر 35 عامًا بجروح خطيرة للغاية، صباح اليوم، إثر تعرّضه للدهس من قبل سيارة على الطريق السريع 85 قرب تقاطع كفر ياسيف، حيث نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة بعد إجراء عمليات إنعاش في موقع الحادث.

أصيب رجل بجروح بالغة في حادث دهس وقع، صباح اليوم، من قبل سيارة على الطريق السريع 85 بالقرب من مفرق العياضية "تقاطع كفر ياسيف" في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفاد متحدث باسم "نجمة داود الحمراء" أن "بلاغًا ورد إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة آشر، عند الساعة 7:47 صباحًا، حول تعرّض أحد المشاة للدهس من قبل سيارة على الطريق السريع 85 بالقرب من تقاطع ياسيف".

وأضاف أن "طواقم الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث وقدّمت العلاج الطبي الفوري للمصاب، وهو رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، حيث أُجريت له عمليات إنعاش قلبي رئوي في الموقع، قبل نقله إلى مركز الجليل الطبي في مدينة نهاري وهو في حالة حرجة".

وقال المسعف إسماعيل خاسكية من وحدة الدراجات النارية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، إلى جانب المسعف سلمان نصر الدين، كبير المسعفين: "عند وصولنا وجدنا المصاب ملقىً على الطريق فاقدًا للوعي، من دون نبض ولا تنفّس، ويعاني من إصابات بالغة الخطورة. باشرنا فورًا بتقديم الإسعافات الأولية، بما في ذلك الإنعاش القلبي الرئوي، ثم جرى نقله إلى المستشفى بحالة حرجة".

وأفادت الشرطة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.