زحالقة: التصدي لتصريحات الوزير شيكلي موقف مشرف يرفع الرأس

أكد أن مقاطعة الوزير جاءت ردا على تصريحاته العنصرية واتهاماته الباطلة، مشددا على وحدة المجتمع العربي في مواجهة العنصرية والفاشية، ومعبرا عن دعمه الكامل للمشاركين وموقفهم الشجاع.

أشاد رئيس لجنة المتابعة العليا الدكتور جمال زحالقة، بموقف نواب رؤساء السلطات المحلية العرب الذين تصدوا لتصريحات الوزير عيمحاي شيكلي خلال مؤتمرهم، واصفا ما جرى بأنه موقف مشرف وشجاع.

وقال زحالقة إن شيكلي أطلق تصريحات عنصرية واتهمه بدعم الإرهاب، كما اتهم النائب أيمن عودة بالأمر ذاته، إلا أن ممثلي المجتمع العربي واجهوا هذه التصريحات بحزم وقاطعوا الوزير، مؤكدين وحدة الصف في مواجهة العنصرية والفاشية.

وأضاف زحالقة أنه يحيي نواب الرؤساء الذين وقفوا مرفوعي الرأس وقطعوا الطريق على تطاول الوزير على ممثلي المجتمع العربي، مؤكدا أن الشعب بأسره يقف إلى جانبهم ويدعم موقفهم المشرّف.

رسالة لنتنياهو: إعلان المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي كمنظمات إرهابية وتفكيكها بالكامل

وجه حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية، ومازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالبا فيها بإعلان المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي كمنظمات إرهابية، ووضع جدول زمني لتفكيكها والقضاء على بنيتها التحتية الاقتصادية والتشغيلية.

وأكدت الرسالة أن هذه المنظمات تشكل تهديدا داخليا خطيرا وتمارس عنفا واسعا وترهيبا يوميا، داعية إلى استخدام جميع الوسائل الأمنية والاستخباراتية والتكنولوجية المتاحة، إلى جانب حملة واسعة لجمع السلاح غير المشروع، معتبرة الظاهرة حالة طوارئ وطنية تتطلب إجراءات حازمة وفورية.