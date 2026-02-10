كفر برا: مصابان في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة كفر برا عن إصابة شابين بجروح وصفت بالمتوسطة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شابان، في الثلاثينيات من عمريهما، بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر برا بمنطقة المثلث الجنوبي، بعد عصر الثلاثاء.

ونقل المصابان إلى عيادة في مدينة كفر قاسم، وهناك قدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهما، وقد عانيا من إصابات اخترقت جسديهما ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وجرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

ويأتي ذلك في وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، انطلقت من سخنين بإضراب ثم تبعتها باقي البلدات العربية وبعدها نظمت مظاهرتان قطريتان في المدينة وتل أبيب وقافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية وصولا إلى القدس، بالإضافة إلى وقفات وتظاهرات احتجاجية بمختلف البلدات والمفارق.