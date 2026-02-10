وفاة فتى (17 عامًا) متأثرًا بجراحه في حادث دهس بالناصرة

لقي فتى يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه متأثرًا بجراحه البالغة التي أُصيب بها في حادث دهس وقع بمدينة الناصرة، في وقتٍ تتواصل فيه حوادث الطرق وتحصد مزيدًا من الأرواح.

أقرت الطواقم الطبية، اليوم الثلاثاء، وفاة الفتى أحمد وائل الشيخ سليمان (17 عامًا) من الناصرة، متأثرًا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر حادث دهس وقع في المدينة قبل أيام.

وكان الفتى الراحل لاعبًا في عدد من أندية كرة القدم في المنطقة. وقد خيّم الحزن على عائلته وأصدقائه ومعارفه الذين نعوه بكلمات مؤثرة.

وبوفاته، يرتفع عدد ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 45 شخصًا، من بينهم 18 ضحية من المجتمع العربي.

وتشهد البلاد ارتفاعًا متكررًا في عدد ضحايا حوادث الطرق، حيث تتصدر الإصابات والوفيات أحيانًا قائمة المخاطر اليومية للمواطنين.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حوادث السير تتسبب سنويًا في سقوط المئات من القتلى والجرحى، فيما يشكل الشباب والفتيان النسبة الأكبر من الضحايا.

ويعود سبب هذه الحوادث إلى عوامل متعددة، منها السرعة الزائدة، القيادة المتهورة، التهور في التجاوزات، ضعف الالتزام بقوانين المرور، بالإضافة إلى ظروف الطرق والبنية التحتية غير الملائمة في بعض المناطق.

كما يبرز التفاوت بين مختلف المجتمعات، إذ يتأثر المجتمع العربي بشكل خاص بعدد من الحوادث نتيجة مزيج من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز التوعية، تطبيق القانون بشكل صارم، وتحسين السلامة على الطرق لمنع المزيد من الخسائر البشرية.