وقفات احتجاجية في المستشفيات تنديدًا بالعنف والجريمة في المجتمع العربي

نُظّمت، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية في عدد من مشافي البلاد، تنديدًا بتفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومطالبةً بخطوات جادّة وفورية لوقف نزيف الدم المتواصل.

نُظّمت، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية في مستشفيات ومراكز طبية في البلاد بينها "هعيمك" في مدينة العفولة، و"سوروكا" في بئر السبع، و"رمبام" في حيفا، و"بلينسون" في بيتاح تكفا، ومستشفى "مئير" في كفار سابا، و"هيلل يافه" في الخضيرة، و"زيف" في صفد، بمشاركة طواقم طبية وموظفين وناشطين، تنديدًا بتصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وفي هذا السياق، بادر أطباء وممرضون وموظفون في المشافي إلى تنظيم الوقفات، تعبيرًا عن رفضهم لتحويل المستشفيات إلى ساحات لاستقبال ضحايا الجريمة بدل أن تكون رمزًا للحياة، وللمطالبة بتحرّك جاد من قبل الجهات المختصة لوضع حدّ لهذه الظاهرة وحماية المجتمع من استمرار نزيف الدم.

ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى وقف نزيف الدم وتعزيز الأمن الشخصي، مطالبين الجهات الرسمية بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جدّية وفورية للحد من آفة العنف والجريمة.

وأكد المشاركون أن استمرار الجرائم يهدد النسيج المجتمعي ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين، مشددين على أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لوضع حلول عملية تكفل حماية الأرواح وتعزيز الأمن والأمان للمواطنين.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية في ظل تصاعد مقلق في وتيرة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي خلال الفترة الأخيرة، وما يرافقه من ارتفاع في عدد الضحايا والإصابات، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والقلق الشعبيين. وتشهد المستشفيات، ولا سيما أقسام الطوارئ، توافدًا متزايدًا لضحايا حوادث إطلاق النار والاعتداءات العنيفة، ما يضع الطواقم الطبية أمام واقع إنساني ومهني صعب.