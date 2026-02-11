اعتقال أربعة أفراد بينهم امرأة من عائلة العتايقة في رهط

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، أربعة أفراد من عائلة العتايقة في مدينة رهط، بينهم امرأة، بعد اقتحام منازلهم، واقتادتهم إلى التحقيق. واتهمت العائلة الشرطة بتنفيذ "ملاحقات متكررة" على خلفية نشاطات سياسية واجتماعية.

اعتقلت قوات من الشرطة الإسرائيلية أربعة أفراد بينهم امرأة من عائلة العتايقة في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك بعد اقتحام منازلهم صباح اليوم، الأربعاء.

وفي التفاصيل، قال عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منازلنا في رهط واعتقلت نجلي محمد، وأقاربي ثائر ومهران عبد الكريم العتايقة، إضافة إلى امرأة من العائلة، صباح اليوم، وكعادتها ستحاول تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن "الشرطة اقتادت أقاربي الأربعة للتحقيق عند الساعة السادسة صباحًا، وقد أبلغنا المحامية الموكلة بالدفاع عن قضيتنا لمتابعة الأمر".

وأكد العتايقة أن "الاعتقالات المتكررة التي تنفذها الشرطة بحقنا تندرج ضمن مسلسل التضييقات والملاحقات ضدنا، وتهدف إلى كسرنا وتيئيسنا".

واعتبر أن نشاطه السياسي، بما في ذلك المشاركة في الحراك الجماهيري والمظاهرات ضد العنف والجريمة، إضافة إلى قضايا هدم منازل وفرض غرامات مالية تصل إلى نحو مليون و600 ألف شيكل على ثمانية منازل، واقتياد نجله أحمد للتحقيق قبل عدة أيام، تقف في خلفية هذه الاعتقالات.

ولم يصدر حتى إعداد هذا الخبر تعقيب رسمي من الشرطة بشأن ملابسات الاعتقال أو التهم المنسوبة للموقوفين.