"حرب جريمة تمارَس على مجتمعنا": نصب خيمة "البقاء" احتجاجا على الجريمة وتواطؤ الشرطة في اللد

أقام أهالي اللد خيمة احتجاج أسبوعية بعنوان "البقاء" تنديدًا بتصاعد الجريمة، بعد عم شهد مقتل 20 ضحية؛ تتضمن فعاليات توعوية ولقاءات مع قيادات ونشطاء لتعزيز الحصانة المجتمعية، ورفض الهجرة، وتفعيل تحرّك جماعي، لمواجهة الجريمة المنظمة.

نصب الأهالي في مدينة اللد، الأربعاء، خيمة "البقاء"، احتجاجًا على الجريمة المتشفية في المدينة وفي المجتمع العربي، وذلك بعد مقتل 20 مواطنًا من أبناء المدينة، خلال عام 2025.

وستستمرّ نشاطات الخيمة لمدة 7 أيام في المدينة من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، حيث ستشمل العديد من النشاطات، بينها فعاليات ومحاضرات ولقاءات مع قيادات بالمجتمع العربي، ونشطاء من مدينة اللد، ومختصين في مكافحة الجريمة، لرفع الوعي إزاء الجريمة المنظمة في المدينة.

أهال في خيمة الاحتجاج، الأربعاء ("عرب 48")

ونظّمت اللجنة الشعبية في المدينة، نصب الخيمة، وهيئة السلم الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة.

"ما يحصل في المجتمع لا يستوعبه عقل"

وقال عضو اللجنة الشعبية في اللد، غسان منير في حديث لـ"عرب 48"، إن "خيمة البقاء ستستمر لمدة أسبوع كامل، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساء في اللد، وستُعقد ندوات تثقيفية وزيارات من أعضاء لجنة المتابعة، وأعضاء كنيست، وقيادات وأحزاب عربية، وصحافيين ومن أهلنا في النقب، ومتخصصين في مكافحة الجريمة، وذلك في محاولة لرفع الوعي بشأن هذه الآفة في مجتمعنا".

عضو اللجنة الشعبية في اللد، غسان منير

وأضاف أن "مدينة اللد فقدت 20 ضحية خلال عام 2025، وهذا عدد كبير جدًا، إذ إنه لا يعقل أن تبقى العائلات في منازلها، وكبت ما يحصل داخلها، فالسكوت يولّد انفجارا (قد ينعكس) في أعمال ثأر وغضب".

وتابع منير: "إننا نهدف إلى حلّ المشاكل التي تسببها الجريمة، كالهجرة مثلا، ونحن نرفض ذلك، ومن هنا جاء تسمية الخيمة بخيمة البقاء".

رئيس اللجنة الشعبية في اللد، المحامي خالد زبارقة، وعضو اللجنة غسان منير، ومديرة جمعية "تأثير" لتطوير قيادة محلية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، فداء شحادة، يتحدّثون لـ"عرب 48" عن خيمة "البقاء" الاحتجاجية التي نُصبت في المدينة، احتجاجا على الجرائم، وتواطؤ الشرطة.



وذكر أن "القتل لا يحلّ مشكلة، وما يحصل في المجتمع صعب، ولا يستوعبه عقل، إذ إن هناك عائلات في اللد، لا تخرج من منازلها بسبب الجريمة، وهناك حرب من خلال الجريمة تمارَس على مجتمعنا، وبسكوتنا نكون شركاء بها".

"شعور بالخطورة على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا"

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة اللد، المحامي خالد زبارقة لـ"عرب 48"، إن "تفشي الجريمة في المجتمع، يخلق شعورا بالخطورة على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا في البلاد، لذلك قمنا بنصب هذه الخيمة في محاولة لاحتجاج على الجريمة الدخيلة على المجتمع".

رئيس اللجنة الشعبية في اللد، خالد زبارقة

وذكر أن "خيمة البقاء في اللد رسالة لشعبنا بالأساس، تقول إننا في خطر بسبب تفشي الجريمة، والرسالة الثانية من الخيمة هي لمن يعملون في الخفاء من أجل تهجيرنا، ولكننا باقون على أرضنا ما بقي الزيتون، كما أن الهدف هو تحريك القوى من أبناء شعبنا، إذ إن القوى الحيّة في المجتمع، بمختلف توجهاتها واختلافاتها تشعر بالعجز، لذلك نهدف إلى تحريكها لمكافحة الجريمة".

وأضاف زبارقة أن "النار عندما تندلع تحرق كل شيء في حال لم يتم إخمادها، وهكذا هي الجريمة في المجتمع، لذلك علينا تعزيز الحصانة المجتمعية، للحفاظ على عاداتنا وقيمنا وديننا، لذلك من المهم العمل علي إصلاح ذات البين، والعمل على تأهيل المنخرطين في الجريمة، وإعادتهم، وأن ننبذهم بشكل قاطع في حال لم يكن هناك تجاوب".

تحرّك جماعيّ لمكافحة الجريمة

بدورها، قالت مديرة جمعية "تأثير" لتطوير قيادة محلية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، فداء شحادة في حديث لـ"عرب 48"، إن "الهدف الأساسي من خيمة البقاء في مدينة اللد، تواجدنا في الميدان، ونحن أصحاب المدينة، بينما الجريمة ظاهرة ستندثر، ونحن الذين سنبقى في المدينة".

مديرة جمعية "تأثير"، فداء شحادة

وشدّدت على أن "المعاناة في اللد من الجريمة، كبيرة"، مضيفة أنه "من المهم أن نتواجد في الميدان مع الناس، لإيصال الصوت والحوار والحديث، فالعائلات مكبوتة، ومن المهم التحرّك لمكافحة الجريمة بشكل جماعيّ، وليس عفويّا".

ووجّهت شحادة حديثها لأهالي اللد، بالقول، إن "الخيمة ستستمر لمدة أسبوع كامل في المدينة، حيث ستُعقَد محاضرات مختلفة وتثقيفية، لذلك ندعو أهالي المدينة، للتواجد في الخيمة، وتحديدًا الأجيال الشابة والصغيرة".