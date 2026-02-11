تصريح مدعٍ عام ضد 3 شبان بقتل الفتى عزمي غريب من الناصرة

قدّمت النيابة العامة، اليوم، تصريح مدعٍ عام ضد ثلاثة مشتبهين، تمهيدًا لتقديم لوائح اتهام بحقهم بشبهة قتل الفتى عزمي غريب من الناصرة، الشهر الماضي، على خلفية صراع بين عصابتين إجراميتين.

قدّمت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تصريح مدعٍ عام ضد ثلاثة مشتبهين، تمهيدًا لتقديم لوائح اتهام بحقهم بتهمة قتل الفتى عزمي غريب (16 عاما) في مدينة الناصرة يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2026.

ووفقا للشرطة فإن "تحقيقات وحدة (لاهف 433) كشفت تفاصيل الجريمة، حيث تبيّن أن الضحية فتى لا علاقة له بعالم الإجرام، قُتل لحظة خروجه من منزله، ضحيةً للصراع الدموي بين عصابتي الإجرام حريري وبكري".

وأضافت أن "وحدة (ياحبال) تمكنت خلال يومين من وقوع الجريمة، وعبر عمل استخباراتي مكثف، من إلقاء القبض على المشتبهين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و32 عامًا، وهم من سكان جسر الزرقاء والرينة. كما ضبطت القوات أدلة وُصفت بالدامغة، شملت خمس مركبات، ولوحات ترخيص مزيفة، ومسدسين من عيار 9 ملم، وبندقية من نوع كلاشينكوف، يُشتبه في استخدامها في تنفيذ الجريمة".

وبعد 30 يومًا من التحقيقات المكثفة، تمهّد النيابة العامة لتقديم لوائح اتهام بحق المشتبهين بتهمة القتل مع سبق الإصرار.